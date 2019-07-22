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Будущий король: Миддлтон показала фото повзрослевшего сына

1.3т Читать материал на украинском

В понедельник, 22 июля, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают шестилетие своего сына принца Джорджа.

Традиционно в честь дня рождения в Букингемском дворце поделились свежими фотографиями мальчика, которые были сделаны самой Миддлтон. Отметим, что на одном из кадров, которые были опубликованы в Instagram, принц Джордж лежал на траве в саду Кенсингтонского дворца и искренне улыбался.

Будущий король: Миддлтон показала фото повзрослевшего сына

Принц Джордж

Фото из Instagram

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"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа в честь шестилетия Его Королевского Высочества. Эти фотографии были сделаны недавно герцогиней в саду их дома в Кенсингтонском дворце", написано под опубликованными кадрами.

Будущий король: Миддлтон показала фото повзрослевшего сына

Принц Джордж

Фото из Instagram

Будущий король: Миддлтон показала фото повзрослевшего сына

Принц Джордж

Фото из Instagram

Отметим, что принц Джордж стал первым ребенком у герцога и герцогини Кембриджских и третьим в очереди на британский престол (после деда Чарльза и отца Уильяма).

Будущий король: Миддлтон показала фото повзрослевшего сына

Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденным Джорджем

Будущий король: Миддлтон показала фото повзрослевшего сына

Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Джорджем

Будущий король: Миддлтон показала фото повзрослевшего сына

Кейт Миддлтон с сыном Джорджем

Будущий король: Миддлтон показала фото повзрослевшего сына

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж и принцесса Шарлотта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности. Так, СМИ обратили внимание на странное поведение герцогини Кембриджской на скачках Royal Askot.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Кейт Миддлтон Принц Уильям принц Джордж
Место
Великобритания
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