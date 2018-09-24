Будет двойня? Британские СМИ показали фото беременной Меган Маркл

В сеть попали фото, на которых у герцогини Сассекской, жены принца Гарри Меган Маркл видно округлившийся животик, а инсайдеры утверждают, что у нее будет двойня.

В последнее время Маркл, которая еще недавно отличалась стройной изящной фигурой, стала носить преимущественно наряды свободного кроя. Британские СМИ пишут, что на этот раз королевская особа действительно беременна. Более того, мама Меган Дориа Редлан записалась на курсы по уходу за новорожденными детьми. Все это дало основание полагать, что герцогиня Сассекская совсем скоро познает радость материнства, пишет Star hit.

И вот в сеть попали снимки Маркл, на которых действительно видно некое пополнение в фигуре герцогини. Пока представители королевской семьи не комментируют новость о беременности Меган, однако таблоид National Enquirer нашел человека при дворе, который приоткрыл главную интригу. По словам инсайдера, супруги находятся в ожидании близнецов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно об очередном чудаковатом запрете для Меган Маркл.