Американка отфотошопила ягодицы 4-летней дочери: поднялся скандал

Американская кантри-певица и участница реалити шоу "Кимберли" Мари Золсиак увеличила ягодицы на фото своей четырехлетней дочери.

Женщина выложила снимок детей на своей страничке в Instagram. Но ее старшая дочь тоже захотела показать то же изображение. Пользователи в сети заметили, что фото отличаются в зоне ягодиц, пишет Life.ru.

Они сравнили снимки и обрушили волну критики на "креативную" маму. Пользователи решили, что это мерзко и неправильно, и что мать изначально прививает девочке неправильное представление о теле и красоте.

"Грустно видеть, что мать делает с ребёнком – написал пользователь vrl4life.

"Это извращение!" – утверждает gemamalicki.

"Абсолютно противно, что кто-то думает, что его дочь недостаточно хороша и её нужно фотошопить", - возмутился anapouncey.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная женщина стала звездой сети из-за своего живота.