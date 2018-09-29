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Американка отфотошопила ягодицы 4-летней дочери: поднялся скандал

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Американская кантри-певица и участница реалити шоу "Кимберли" Мари Золсиак увеличила ягодицы на фото своей четырехлетней дочери.

Женщина выложила снимок детей на своей страничке в Instagram. Но ее старшая дочь тоже захотела показать то же изображение. Пользователи в сети заметили, что фото отличаются в зоне ягодиц, пишет Life.ru.

Американка отфотошопила ягодицы 4-летней дочери: поднялся скандал
Американка отфотошопила ягодицы 4-летней дочери: поднялся скандал
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Они сравнили снимки и обрушили волну критики на "креативную" маму. Пользователи решили, что это мерзко и неправильно, и что мать изначально прививает девочке неправильное представление о теле и красоте.

"Грустно видеть, что мать делает с ребёнком – написал пользователь vrl4life.

"Это извращение!" – утверждает gemamalicki.

"Абсолютно противно, что кто-то думает, что его дочь недостаточно хороша и её нужно фотошопить", - возмутился anapouncey.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная женщина стала звездой сети из-за своего живота.

Место
США
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