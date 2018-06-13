Актер Стэнли Туччи стал отцом в пятый раз

Звезда фильмов "Голодные игры" и "Дьявол носит Prada" Стэнли Туччи вновь стал отцом: у Стэнли и его второй жены Фелисити Блант родился второй ребенок. Как оказалось, это радостное событие произошло еще 19 апреля. Об этом сообщил журнал People.

Девочка получила имя Эмилия Джованни.

Фелисити Блант и Стэнли Туччи познакомились в 2010 году благодаря фильму "Дьявол носит Prada". В августе 2012 года пара втайне поженилась, а 25 января 2015 года у них родился первый ребенок: мальчик, которого они назвали Маттео Оливер.

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От первого брака, с социальным работником Кейт Туччи, у Стэнли осталось трое детей: 18-летние близняшки Николо и Изабель и 16-летняя Камилла. В 2009 году Кейт скончалась от рака.

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