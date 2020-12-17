2220 International Music festival собрал 548 юных вокалистов из 14 стран

Состоялось важное событие культурной дипломатии - 2220 International Music festival, который собрал 548 юных вокалистов из 14 стран от 6 до 23 лет!

Главой жюри выступила Народная артистка Украины, победительница песенного конкурса Евровидение, обладательница премии World Music Awards, певица, продюсер, музыкант, активный общественный деятель Руслана Лыжичко.

2220 International Music festival. Пресс-служба

2220 International Music festival. Пресс-служба

Фестиваль создает и укрепляет культурные связи между Украиной и другими странами - в нем приняли участие молодые таланты из Украины, Черногории, Словении, Хорватии, Албании, Молдовы, Румынии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Турции, Беларуси и Латвии. В этом году фестиваль состоялся онлайн, победители из Украины получили бесплатное участие в значимых международных вокальных фестивалях в Черногории, Албании и Словении. Победители из других стран получили бесплатное участие в 2220 International Music festival в следующем году в привычном формате.

"Я счастлива, что Украина объединяет народы - благодаря фестивалю разные страны представляют свою культуру и знакомятся с другими, и это проходит очень быстро и естественно, ведь музыка не знает границ", - отметила главный организатор фестиваля Татьяна Колесниченко.

Пресс-служба

2220 International Music festival. Пресс-служба

Среди членов жюри фестиваля - выдающиеся деятели культуры и искусства разных стран: директор International music festival FENS в Словении Pavle Plahutnik, черногорский композитор и продюсер Momcilo Zekovic, албанский дирижер и директор Festivali Mbarekombetar I Kenges per Femje Kujtim Alia, азербайджанский певец Гочаг Аскеров, директор международного вокального фестиваля в Черногории "Zlatna Pahulja" Beca Kujevic, албанский композитор и продюсер Сокол Марсе, оперный певец из Турции Mehmet Alper Kazancioglu, черногорская телезвезда Vladimir Fustic, певец из Казахстана Марат Омаров.

Победителей 2220 International Music festival из Украины принимают

• 59 Festivali Mbarekombetar i Kenges per Femije в Шкодере, Албания (июнь 2021)

• 27-й Международный фестиваль "FeNS" в Копере, Словения (июнь 2021)

• 28-й Международный фестиваль "Zlatna pahulja" в Рожае, Черногория (февраль 2021)

* Если из-за COVID-19 фестивали будут перенесены, то победители примут в них участие в соответствии с новыми датами.

2220 International Music festival. Пресс-служба

2220 International Music festival. Пресс-служба

2220 International Music festival создан промоушен и продакшен компанией STUDIORAR и Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM при поддержке МИД Украины, особая благодарность Посольствам Украины в Словении и Черногории.