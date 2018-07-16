Зло во плоти: какие знаки Зодиака самые агрессивные и конфликтные

Мастерство грамотно выходить из любых конфликтов и адекватно реагировать на критику (пусть даже неконструктивную), к сожалению, дано не всем. Агрессия и обозленность на окружающий мир зачастую становятся главными врагами нормального общения.

Так, чрезмерно бурная реакция на любое слово, сказанное "поперек", может не только искрене удивить собеседника, но и напрочь испортить с ним контакт на всю оставшуюся жизнь. Агрессивные люди - конфликтные, часто неуправляемые и отталкивающие, посему с ними довольно сложно совладать даже самому спокойному человеку. Если у вас не стальные нервы - тогда лучше сторонитесь агрессоров.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые агрессивные и конфликтные, чтобы вы могли заранее предугадать наличие такой опасной черты характера у собеседника.

ЛЕВ

Если вы чем-то оскорбите или разозлите Льва - ждите скорейшего возмездия. Представители этого знака Зодиака - воплощение огня, поэтому если их разозлить, от горящей волны агрессии скрыться будет практически нереально. Львы бывают довольно резки, жесткие и порой даже неуправляемые, при чем часто вспышки их гнева совершенно необоснованные и не имеют объяснений для окружающих. Они, как самый агрессивный знак Зодиака, будут отстаивать свою правоту любыми способами, даже если на самом деле неправы. К тому же, для того, чтобы доказать кому-то свое мнение, они готовы даже сильно обидеть этого человека.

СКОРПИОН

Представители этого знака заслуженно возглавляют рейтинг самых агрессивных и вспыльчивых знаков Зодиака. Разумеется, Скорпионы - открытые, мудрые и никогда не делают ничего за спиной, но при этом если кто-то явно перешел им дорогу и при этом не извинился - можете бежать и прятаться, чтобы не попасть им на глаза. Когда Скорпионы в гневе - они рушат все вокруг. Их ярости практически нету границ - представителей знака можно сравнить разве что с ураганом, разрушительная сила которого очень велика, но при этом быстродействующая. Скорпион, словно спичка, моментально загорается и так же мометнально остывает. С этим знаком можно и нужно дружить - тогда они никогда не направят свою агрессию на вас.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи - самый конфликтный и злобный знак Зодиака, который никогда не обращает внимание на чувства окружающих. Так уж сложилось, что они будут переть, словно танк, только для того, чтобы достичь своей цели, которую попросту накануне сами же себе и навязали. Очень часто такие призрачные "цели" со временем разочаровывают их, но они никогда не признают, что были неправы. Более того, нередко могут закатить громкий скандал, агрессивно обвинив в своих промахах кого-то другого. Отдельным вниманием стоит отметить манеру разговора Водолеев - чуть что не так, они переходят на крик и брань, совершенно не слыша ни просьб, ни замечаний от окружающих.

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