Жизнь — боль: самые депрессивные знаки Зодиака

Каждый человек в большей или меньшей мере склонен к грусти и печали. Одни впадают в депрессию крайне редко, а для других меланхолия — состояние души.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые депрессивные.

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Представители этого знака часто находят проблемы там, где их нет на самом деле, этим усложняя свою жизнь. Они слишком близко все принимают к сердцу, часто расстраиваются по пустякам. Также Львы не любят делиться своими проблемами с другими людьми. Поэтому грусть и переживания могут в течение многих лет копиться в их душе.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/seriouslyscarlett

Родилась: 22 ноября 1984 года

Депрессию у Скорпионов может вызвать все, что угодно, и мало кто узнает, что же стало причиной. Все потому, что они прячут свои эмоции за маской безразличия. Не потому, что им все равно, а для того, чтобы никто не догадался, какие они на самом деле ранимые.

Телец

Пенелопа Крус Фото: instagram/penelopecruzoficial

Родилась: 28 апреля 1974 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень тяжело переносят семейные неурядицы и всегда готовы прийти на помощь близкому человеку, оказавшемуся в беде. А вот когда плохо им, они закрываются от всего мира и в одиночестве переносят все страдания.

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