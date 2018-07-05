Жадность - корень зла: самые алчные знаки Зодиака

Алчность и расчетливость - одни из самых неприятных черт характера, присущих человеку. С людьми, которые ничего не могут сделать просто так, а готовы пойти на уступки только ради своих корыстных намерений, довольно сложно общаться и сотрудничать.

Алчный человек готов пойти на все, ради того, чтобы извлечь выгоду из даже самых неожиданных источников. И, стоит помнить, что на различные черты характера также не не последним образом и принадлежность к конкретному знаку Зодиака. Посему, узнав, кто по гороскопу опрееленный человек, вы уже можете примерно представить, что вас ожидает при общении.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые алчные и жадные.

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РАК

Раки - самые меркантильные и расчетливые знаки Зодиака. Они редко могут раскошелиться на подарок, или отдать что-то безвозмездно, даже если человек ему симпатичен. Это, пожалуй, главные скупердяи среди представителей гороскопа. У Раков должна быть каждая копейка на счету, а любая излишняя трата денег, даже если она необходима, будет расцениваться как преступление. При этом, Раки очень редко бывают богатыми. Наверняка Вселенная наказывает их таким образом за излишнюю алчность, ставя преграды на пути к финансовому успеху.

ДЕВА

Представители этого знакаденег на ветер никогда не пускают: они точно знают, какие расходы необходимы, а чего лучше избежать. Девы, как самые алчные знаки Зодиака, которые еще и фанаты экономии, всегда имеют средства "на черные день", вот только стоит ли отталкиваться всю жизнь от того, что этот черный день вообще настанет? Парадоксально, что они не являются показательно бедными, как делают это другие жадные знаки Зодиака: Девы могут позволить себе и дорогую одежду, и гаджеты, и красивое жилье. Правда, чтобы решиться на такие расходы, их придется очень долго уговаривать.

СТРЕЛЕЦ

Настоящие скряги - Стрельцы - никогда не позволят жить "на широкую ногу" ни себе, ни своим близким. Они не любят тратить деньги вообще, и просто ненавидят, когда другие делают это с удовольствием. Наверное, такие черты характера знаков Зодиака делают их самыми сложными в общении. При этом, Стрельцы помимо алчности и расчетливости еще и здорово умеют прибедняться, рассказывая всем о своей бедности и несостоятельности. Вот только кому нужна эта игра на публику - совершенно непонятно.

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