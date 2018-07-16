Лунное затмение 27 июля: как привлечь удачу

27 июля произойдет уникальное лунное затмение XXI века. Прежде всего, за счет своей продолжительности: целых 104 минуты. Тем не менее, оно будет уникальным и в другом, мистическом, смысле.

Ни больше, ни меньше, но в этот день каждый желающий сможет построить себе счастье на земле.

О том, как правильно это сделать, OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

(Публикация дополнена аудиозаписью. Скрольте, чтобы прослушать ее)

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Во время затмения Солнце будет находиться в знаке Льва, а Луна – в знаке Водолея. Водолей – знак свободы, поэтому в душе каждого человека на земле возникнет желание свободно проявляться. Свободно проявлять свое творчество, открыто высказывать свое мнение. После этого затмения долгое время людей будут волновать проблемы устранения разнообразных препятствий.

Меркурий будет находиться в ретроградном состоянии. Потому затмение может повлиять на то, что сделки у многих представителей деловых кругов замедлятся и будут осуществляться не так быстро, как хотелось бы и с большим количеством препятствий. Однако если применить соответствующие эзотерические ритуалы, то замедляющее воздействие Меркурия можно будет нивелировать.

Особенностью этого затмения является и то, что оно совпадает с еще одним важным астрономическим явлением, которое также учитывается и в астрологии: противостояние Марса с Солнцем. Марс окажется на одной линии с Солнцем, и его диск будет хорошо просматриваться с земли.

Испокон веков Марс считался планетой агрессии. Он может вызывать в человеке агрессивность, желание решать вопросы путем прямого столкновения либо заставлять человека соревноваться с другими людьми. Поэтому мы можем ожидать, что количество людей, которые хотят соревноваться друг с другом, резко возрастет.

Марс также будет провоцировать мелкие конфликты в обществе, поэтому, если мы хотим избежать неблагоприятных последствий, то некоторое время после затмения необходимо контролировать себя, чтобы не возникло никаких отрицательных явлений.

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Также следует сказать, что это затмение откроет в людях интерес к эзотерическим дисциплинам, к изучению необычных явлений природы. Это произойдет потому, что Уран, который отвечает за духовное развитие, будет в соединении со звездой Ахернар. Особое внимание следует уделить медитациям, чтобы понять, куда Высшие Силы вас поведут и что необычное откроют.

Асцендент события попадает в знак Овен. Этот знак, а также все связанные с ним знаки Зодиака (Рак, Весы, Козерог, которые вместе с Овном составляют кардинальный крест. – Ред.), придут в очень большое движение. Они почувствуют импульс и захотят сделать что-то совершенно новое.

В то же время отрицательное влияние затмения будет нивелировать звезда Арктур. Поэтому, хоть затмения обычно и имеют разрушающее влияние, его последствия не будут столь негативными – они будут плавно трансформирующими.

Считается, что лунное затмение больше всего влияет на материальный мир, то есть на то, что называется земным счастьем. Здоровье, долголетие, материальный достаток, гармония в семье, удача родственников, собственных детей, а также, например, благополучное возвращение из путешествия.

И именно программу земного счастья можно построить во время лунного затмения.

Ритуалы, которые предлагают разные духовные учения в разных точках мира, практически одинаковы. И мы уже неоднократно их рассматривали.

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РИТУАЛ НА ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ

Сначала рекомендуется сделать омовение, например, принять душ. За 15 минут до пика затмения (пик затмения в 23:20 по киевскому времени) поставить на стол три стакана с водой. Они символизируют три лика Великой Матери, к которой обращаются за помощью в том, чтобы построить себе счастье на земле.

На стол также следует поместить круглое зеркало отражающей поверхностью вверх. Оно символизирует дух луны. Луна в своей максимальной силе полная, то есть круглая. Кроме того, зеркало должно отражать негативные явления, если таковые случайно произойдут.

В течение 15 минут до пика затмения следует "стирать негативы" материального плана. Следует, например, представить, как болезнь ушла, безденежье – ушло, неудачные дороги - ушли. И так далее. В Великой пустоте мы растворяем препятствия, чтобы они покинули нашу жизнь.

Во время пика затмения рекомендуется произнести мантру – обращение к Великой Матери миров, женской ипостаси Абсолюта.

АУМ-ШРИ-МАГА-ПРАЛАЙЯ-НАМАГА

Это обращение следует произнести несколько раз, чтобы заручиться ее поддержкой.

Следующие 15 минут после пика затмения следует создавать позитив. Например, "я силен", "препятствия ушли", "дела получаются", "дороги удачные", "здоровье железное", "жизнь долгая" и так далее.

Затем можно выпить воду из того стакана, который стоит слева от вас, затем – из того, что справа, а в конце – из того, что посередине. Зеркало можно омыть водой.

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Кроме того, после ритуала на лунное затмение можно делать любые медитации. Но главное, чтобы они не были направлены на вред, но были направлены на благо – как тому человеку, который медитирует, так и окружающим. Желать всем счастья, здоровья, любви, процветания, роста, большого урожая, новых открытий и так далее, и относиться к миру с максимальной любовью, с максимальным позитивом.

Согласно закону кармы, эти позитивные посылы уйдут в пространство, сделают большой круг, вернутся к тому, кто их излучал, усиленные в десятки раз, и обеспечат положительные события в жизни.