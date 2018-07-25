Лунное затмение 27 июля окажет особое влияние на 4 знака Зодиака

Лунное затмение 27 июля окажет наибольшее влияние на 4 знака Зодиака.

В ночь с 27 на 28 июля, а также в последующие 2 недели можно заложить позитивные перемены в вопросах карьеры, личной жизни и здоровья.

Об этом OBOZREVATEL рассказала астролог Эфа Форина.

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Когда речь идет о таком продолжительном затмении (оно продлится 104 минуты, полная фаза будет наблюдаться с 22:30 до 01:14 часов. – Ред.), мы должны понимать, что попадаем в определенный вакуум. Конечно же, это относится и к энергетике – на протяжении какого-то периода времени мы не получает света.

Но лунное затмение отличается от солнечного тем, что мы можем избавляться от негатива, от того, что нас сильно гнетет.

Затмение пройдет в знаке Козерога. Это говорит о том, что необходимо очень четко распланировать ближайшее время. Скрупулезно пишем список всего, что нам мешает, а также составляем план на ближайшее время – вершины, которые мы хотим покорить.

И в этом списке, в и этом плане необходимо большое внимание уделять здоровью, в частности, костной и сердечнососудистой системе. Если у вас есть заболевания этих систем, на них следует сделать акцент.

Затмение пройдет в Сатурне. Эта планета символизирует время. Значит, появляется возможность разобраться со своим временем. Многие люди часто опаздывают, и в момент затмения мы можем откорректировать это. Разумеется, мы не можем просто взмахнуть рукой и сказать: "Время, остановись!" Но мы можем пересмотреть свои отношения со временем, можем проанализировать, почему мы не умеем правильно распоряжаться им. Женщины в этот период могут заняться омолаживающими процедурами.

Также будет противостояние с Марсом. Оно сулит повышенный травматизм от механизмов, от автомобилей. Желательно не затевать глобальных ссор. Если назревает конфликт, лучше промолчать или пройти. Придите домой, нарисуйте на листке бумаги человека, на которого вы хотите накричать, накричите и сожгите. Человеку от этого вреда не будет, а вам станет легче.

Заниматься финансовыми вопросами в этот период неблагоприятно. Не рекомендую ни давать в долг, ни брать в долг.

Максимальное внимание этим темам мы уделяем во время самого затмения, но его влияние будет ощущаться еще 2 недели. Соответственно, у нас будет еще 2 недели для продолжения этих практик.

Тельцы, Львы, Скорпионы, Водолеи подвергнутся большим переменам – по работе, по карьере. У многих может быть кардинальная смена вида деятельности. Если кто-то давно хотел поменять работу – нелюбимую на любимую, посвятить себя творчеству или проявить таланты, следует максимально использовать эту возможность, чтобы совершить поворотный момент, изменить время. Организуйте разрыв шаблона, и тогда на гребне этой волны вы можете выйти на новый этап жизни.

Скорпионам я рекомендую углубиться в то, что происходит в личной жизни и дома, пересмотреть свои домашние предпочтения. Если есть какие-то конфликты, сесть и поговорить, выговориться.

У Львов с этого периода может начинаться развитие отношений – возможны судьбоносные встречи, знакомство с человеком, который станет любимым и с которым можно создавать семью. Могут быть помолвки, свадьбы.

Водолеям следует кардинально менять свой имидж. Постричься, накрутиться, поменять цвет волос. Например, если вы никогда не любили одежду ярких тонов – носите в течение этих 2 недель яркую одежду. И наоборот – если вы одевались ярко, измените этот стиль.

Тельцам следует быть аккуратным в деньгах, не давать и не брать деньги в долг. Им следует быть осторожным со всем, что связано с автомобилями.