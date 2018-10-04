''Я на свете всех милее'': наиболее самовлюбленные знаки Зодиака

Любить и воспринимать себя такими, какими нас создала природа - отличное умение, однако многие люди переходят черту и становятся настоящими эгоистами с невыносимым характером.

Более того, иногда человек со склонностями Нарцисса настолько перегибает с самолюбованием, что не только прекращает адекватно воспринимать окружающих, но еще и может позволить себе оскорбить и унизить их.

OBOZREVATEL и астрологи составили список наиболее эгоистичных и самовлюбленных знаков Зодиака, которые считают себя лучше, чем остальные.

СКОРПИОН

Скорпионы - самые хладнокровные, циничные и самоуверенные знаки Зодиака, и это не является ни для кого тайной. Действительно, представители этого знака почему-то искренне считают, что они лучше других. В особенности это касается вопроса внешнего вида. Бесспорно, именно Скорпионы являются самыми талантливыми обольстителями и могут соблазнить любого легким взмахом руки, но иногда они просто перегибают палку с использованием своих природных талантов. У такой характеристики есть две стороны: в некотором роде Скорпион может завоевать уважение и симпатию абсолютно всех окружающих, но только тогда, если не сравнивает себя с другими. В противном случае он начинает превозносить самого себя, и это раздражает. Гороскоп совместимости советует тем, кто решил связать свою судьбу со Скорпионом, никогда с ними не спорить и почаще хвалить.

ЛЕВ

Не удивительно, что вторую ступеньку в рейтинге самовлюбленных знаков Зодиака занимает Лев. В природе львы - цари животного мира, в астрологии же ситуация совершенно не меняется. Действительно, представители этого знака считают себя королями, а всех остальных - своими подданными. По уровню самовлюбленности и нарциссизма они могут соревноваться только со Скорпионами. Любовный гороскоп советует остальным знакам Зодиака, которые постоянно имеют дело со Львами, просто смириться с тем фактом, что вы всегда будете чувствовать себя в их тени.

ТЕЛЕЦ

Тельцы - случай не безнадежный, но весьма тяжелый. Представители этого знака - страшные эгоисты, но в редких случаях они все же способны на искренние чувства и адекватное восприятие окружающих. Так, они действительно считают себя лучше практически во всех сферах жизнедеятельности, однако не станут открыто говорить об этом и унижать других. Вся самовлюбленность Тельцов выражается их поведением. Иногда Телец не скажет вам ни одного оскорбительного или просто обидного слова, но вы все равно будете чувствовать себя на их фоне низшим существом. Гороскоп совместимости говорит, что ситуация может измениться только тогда, когда Телец искренне влюблен, но даже при этом он считает, что его вторая половинка обязана ему служить и повиноваться.

Ранее OBOZREVATEL писал о тройке наиболее несносных знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают сложный характер, самовлюбленность, упертость, "нытье" и вечное недовольство.