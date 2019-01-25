Взрывной характер: самые злые знаки Зодиака

Каждый из нас периодически испытывает злость, но некоторые делают это чаще, чем другие.

OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

Фото: divomix.com

Рак

Ракам свойственна чрезмерная агрессивность и импульсивность. Им не просто сдерживать свои эмоции, особенно, если они негативные. Представителей этого знака очень легко разозлить и если вам все таки это удалось, то держитесь от них подальше. Также они упрямы и вспыльчивы, по этому с ними очень трудно договориться.

Козерог

Представители этого знака сами по себе не злые, но очень вспыльчивые. Они могут наорать на вас из-за какой-то мелочи, а потом долго извиняться. С Козерогами лучше не шутить и не провоцировать их, потому что они всегда сначала делают что-то, а только потом думают. Из всех знаков они самые "взрывоопасные".

Телец

Тельцов делает злыми ревность и желание быть самыми лучшими. Даже если в отношениях все хорошо — они найдут, к чему прикопаться. А если вы все же в чем-то нагрешили, то держитесь. Ведь в моменты ссор и конфликтов они трансформируются в жестокую машину мести. Также будьте осторожны с представителями этого знака еще и потому, что они злопамятны и очень редко прощают.

Ранее OBOZREVATEL составил список самых верных знаков Зодиака, которые вряд ли переступят грань дозволенного, какой бы ни был соблазн.

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