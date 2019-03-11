Всегда рядом: самые заботливые знаки Зодиака

Искренние, заботливые и неравнодушные люди — большая редкость в нашей жизни. Смысл их существования заключается в том, чтобы сделать мир лучше.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые заботливые.

Весы

Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

Родилась: 21 октября 1980 года

Весы получают удовлетворение от того, что делают что-то для других. Они из тех людей, кто бросит все, когда нужно кому-то помочь. Даже если за это им не светит ни благодарность, ни награда. Представителям этого знака сложно сказать "нет", даже когда они понимают, что отказ будет более разумным решением — поэтому многие этим пользуются.

Дева

Бейонсе Фото: viva.ua

Родилась: 4 сентября 1981 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень заботливые и надежные. Они бросятся на помощь в любой момент, даже жертвуя своим личным комфортом. Девы никогда не ищут выгоды для себя, просто выполняют то, что необходимо другим.

Рыбы

Рианна Фото: instagram/badgalriri

Родилась: 20 февраля 1988 года

В представителях этого знака заботливость сочетается с разумностью и надежностью. На Рыб всегда можно рассчитывать, если нужна помощь. А если они не в силах помочь, то скажут об этом прямо. Ведь представители этого знака не любят давать ложных надежд.

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