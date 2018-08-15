Врут и не краснеют! Самые лживые знаки Зодиака

Врать и не краснеть, заставлять людей слепо верить в каждое брошенное слово и манипулировать их мыслями - безусловно это талант. Он не является чем-то благородным, и, как правило, может спровоцировать огромное количество проблем для окружающих, но при этом заметно облегчает жизнь патологическим врунам.

OBOZREVATEL вместе с астрологами составил список самых лживых знаков Зодиака, которые могут запросто убедить вас в том, чего на самом деле никогда не существовало.

РАК

Раки – закрытые люди и редко перед кем открывают свою душу. Ложь не является для них необходимостью, но при этом они считают, что вранье - лучший способ защиты от окружения. К тому же, представители этого знака Зодиака не любят, когда за них переживают близкие, а, значит, есть только один проверенный способ избежать этого – обман.

Раки могут обмануть вас по мелочам, просто чтобы избежать конфликтов, но также могут и нагло врать на протяжении длительного периода времени. Удивительно, с каким энтузиазмом и талантом они придумывают неправдивую информацию и заставляют в нее поверить тех, от кого ожидают выгоды. Более того, у Раков есть еще и одна особенность характера - они обожают придумывать небылицы о самих себе, так как страдают "стремлением к популярности". Как самые лживые знаки Зодиака, они обладают даром фантазеров и могут присвоить себе чужие заслуги, или вовсе придумать небылицы, которые порой даже в голове не укладываются. Но почему-то им все-таки верят.

ВЕСЫ

Весы двойственны и весьма лицемерны, следовательно ложь – неотъемлемая часть их жизни. Они так часто врут, что сами не помнят, кому что говорят. Разумеется, это приводит их к определенным проблемам, и самое парадоксально в этом всем то, что для их решения они продолжают лгать. Иногда встречаются случаи, что их ложь используется во благо. Они таким образом пытаются оградить себя и других от различных неприятностей. Но чаще они просто любят "вешать лапшу на уши".

Казалось бы, зачем им это? Но представители этого знака продолжают фонтанировать выдуманными историями и обманывать не только окружающих, но и самих себя. Странно, что они порой так увлекаются своим обманом, что непроизвольно начинают сами в него верить.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, как ни странно, самые прямолинейные и любящие правду знаки Зодиака, но при этом они отлично и виртуозно умеют врать. Да, они не терпят лжи, если она используется против них, но при этом сами очень любят драматизировать, приукрашивать или выдумывать то, чего никогда не было и быть не могло. В какой-то степени это даже можно называть их талантом. Они преподносят информацию так, как выгодно им самим, при этом считают, что таким образом совершают благое дело.

Часто Стрельцы говорят, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь, но при этом они иногда не готовы ее воспринимать трезво. Еще одна проблема, которой обладают Стрельцы, как самые лживые знаки Зодиака - они часто молчат. При чем иногда в таких глобальных масштабах, что их молчание можно расценивать как сознательное утаивание информации, а, следовательно - обман. Они коварны и таинственны, но при этом способны притягивать к себе внимание и завоевывать уважение.

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