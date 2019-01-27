Врагов не надо: самые опасные знаки Зодиака

В каждом человеке присутствуют темные стороны. Иногда мы даже чувствуем, что рядом с нами находится человек, которому лучше не доверять.

OBOZREVATEL составил список тех знаков, с представителями которых лучше быть осторожным.

Фото: zhenskayaplaneta.ru

Скорпион

Скорпионы опасны тем, что они очень мстительны. Они любят создавать ситуации, в которых вы зависите от них целиком и полностью, а потом наносить удар. Также представителям этого знака не стоит доверять и раскрывать тайны. Ведь они всегда найдут способ, как изысканно сделать вам больно.

Козерог

Люди, рожденные под этим знаком, отличаются своим неуправляемым характером. Их легко вывести из равновесия, разозлить, но, в большинстве случаев, они скоро остывают. Также Козероги часто лгут и обманывают окружающих, ради достижения своей цели и удовлетворения своих потребностей и интересов.

Водолей

Водолеи — это лицемеры и притворщики. Они с удовольствием обрадуются вашему промаху и высмеют вас перед публикой. Их злость просто не знает границ. Также представители этого знака очень обидчивы. Они найдут возможность сделать вам какую-нибудь гадость, если в прошлом вы были к ним недостаточно дружелюбны.

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