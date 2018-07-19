Тяжелый случай: какие знаки Зодиака считаются самыми глупыми и недалекими

Иногда на нашем жизненном пути встречаются люди, которые, кажется, совершенно не приспособлены к жизни, а также не умеют адекватно и трезво воспринимать информацию.

Безусловно, первое, что приходит в голову - это то, что человек глуп и недалек, хотя, порой, подобное можно сказать абсолютно о каждом. Часто недостаточный уровень эрудиции связывают со многими психологическими факторами, а вот специалисты в области астрологии считают, что умственный потенциал, а также скорость восприятия информации могут зависеть и от того, под каким знаком Зодиака родился человек.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые глупые, а точнее, чаще всего неправильно смотрят на многие вещи (воспринимайте это как шутку, любые совпадения случайны).

Memepedia

РАК

О Раках нельзя сказать, что это самый глупый и медлительный знак Зодиака. На самом деле, у них просто весьма своеобразный ум, а также часто наблюдается большой багаж теоретических знаний в определенной сфере. Однако, их проблема нередко заключается в том, что Раки не умеют использовать свои познания на практике. Особенно, если это касается обыденных ситуаций - здесь им свойственно "тупить" и делать ошибки там, где, казалось бы, все очевидно.

Помимо этого, Раки очень любят все перекручивать и неправильно трактовать полученные данные. Отсюда и мнение, что они - недалекие и в чем-то ограниченные знаки Зодиака. Им необходимо тщательно разобраться в любой ситуации (иногда несколько раз), чтобы прийти к правильным выводам, но вот усидчивости и терпения часто не хватает.

ВЕСЫ

Среди глупых знаков Зодиака особенно выделяются Весы. И не потому, что у них нет достаточного количества серого вещества и научных познаний в той или иной сфере. На самом деле Весы просто самый непостоянный, переменчивый знак Зодиака, поэтому из-за того, что они не могут придерживаться какого-то конкретного мнения, окружающие могут усомниться в их умственных способностях.

Если им преподнести в корне неверную информацию, особенно делая это уверенно и настойчиво - они непременно поверят вам и будут считать себя умнее всех остальных. В то же время, Весов будет достаточно легко переубедить в обратном, так что они готовы впитывать всю информацию в себя и воспринимать ее за единственно правильную. Даже если это будет откровенный бред.

ВОДОЛЕЙ

Водолей - не самый глупый знак Зодиака, но однозначно самый ограниченный из всего зодиакального круга. Помимо того, что они упрямые и абсолютно не хотят воспринимать любую информацию, которая им не нравится, они еще и считают, что всегда правы. Что бы ни случилось, Водолей будет доказывать свою правоту, и вот тогда он выглядит действительно глупо и смешно.

К тому же, бытует мнение, что умственное развитие Водолеев не выходит за рамки решения бытовых и примитивных задач. Они не тянутся к дополнительном развитию, не любят общаться с новыми людьми на высокоинтеллектуальные темы, а все потому, что считают себя и так идеальными.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал список самых агрессивных знаков Зодиака.