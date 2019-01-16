Три знака зодиака, которые любят только себя

Любить себя никому не запрещается — это далеко не самое худшее чувство из всех возможных. Однако у некоторых людей самовлюбленность доходит до абсурда.

OBOZREVATEL и астрологи составили список наиболее эгоистичных и самовлюбленных знаков Зодиака, которые считают себя лучше, чем остальные.

Фото: joinfo.ua

Лев

Представители этого знака видят себя в качестве королей, а всех остальных — в качестве своих подданных. Они абсолютно не готовы подстраиваться под кого-то и считают, что их мнение самое правильное. Также Львы готовы пойти на все, ради продвижения по карьерной лестнице. Дружат они с теми, кто им может пригодиться.

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком, если чего-то захотят — будут добиваться этого всеми возможными способами. Также представители этого знака, полагают, что их вторая половинка обязана им повиноваться. По уровню самовлюбленности и нарциссизма они могут соревноваться только со Львами.

Козерог

Козероги — случай не безнадежный, но весьма тяжелый. Они считают себя лучше других практически во всех сферах жизни, однако не станут об этом открыто говорить и унижать других. В любовных вопросах Козерогам бывает крайне сложно из-за своего эгоизма.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которые не могут забыть свою первую любовь.

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