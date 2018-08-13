Точно бросят: самые противные женщины по знаку Зодиака

О женском коварстве снято немало фильмов и написано множество книг, но есть знаки Зодиака, которые склонны к изменам и скандалам.

OBOZREVATEL вместе с астрологами составил список самых противных знаков Зодиака женского пола.

Лев

Девушки этого знака Зодиака знают себе цену - настоящие львицы не только по "решению" звезд. Их шарм и обаяние может помочь создать идеальный образ девушки-мечты, но настоящие мотивы девушки-Льва - это охота и хороший "приз" в виде выгодного ухажера. Харизма помогает им блестеть на вечеринках и среди друзей партнера, но при совместной жизни мужчины начинают замечать "хищный оскал" и жалуются на то, что из них выжимают последние соки.

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Конечно, Льва можно приручить, но лишь на время - то есть пока женщине самой будет это нравится или она будет чувствовать выгоду. Астрологи предупреждают о негативных последствиях семейных союзов с представительницами этого знака Зодиака, но для яркого короткого романа - такая женщина просто находка.

Козерог

Строгость и совершенство женщин-Козерогов может иногда превратиться в негативные черты. Особенно часто Козероги это проявляют в отношении к партнеру, высказывая любимому свои претензии и поучая жизни. Унизив свою вторую половинку, они способны и на более радикальный шаг - просто бросить. Не важно - был ли это поклонник или муж.

Такая твердость и даже жестокость - следствие неспособности по настоящему сблизиться с другим человеком и нежелания идти на уступки. Если вы все же влюбились в женщину-Козерога, постарайтесь развить ее духовный мир - образованные Козероги реже склонны к мелочности или вызывающе неприятному поведению.

Рыбы

Кто бы подумал, что покладистые при первом знакомстве Рыбы окажутся настоящими манипуляторами в серьезных отношениях? Рыбы способны очень аккуратно добиться от партнера нужного решения. Например, они легко получают дорогие подарки, умеют красиво попросить денег на обновку или же заставить организовать громкое празднецтво. Бывает, что такие женщины давят на самолюбие мужчины и пытаются взять "на слабо", что тоже приносит свой результат.

Женщины-Рыбы часто таким образом борются с комплексами и неудачами из прошлого, а их жертва ни в чем не виновата. Поставить на место такую манипуляторшу могут четкие правила, касающиеся финансов, общего имущества, заработка пары и так далее. Если вы только начали встречаться, то попробуйте просто вести себя спокойно и не баловать избранницу слишком часто.

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