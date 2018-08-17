Сущий ад - берегите свой мозг! Самые невыносимые мужчины по знаку Зодиака

В мире существует стереотип о том, что мужчины - более сдержаны, спокойны и не поддаются на различного рода провокации. Следовательно, общаться с ними намного проще, нежели с представительницами прекрасного пола.

К сожалению, имеют место быть и совершенно противоположные типы молодых людей, которые буквально выносят мозг по каждой мелочи. Эти мужчины могут здорово потрепать ваши нервы и заставят еще долго приходить в себя.

OBOZREVATEL и астрологи составили список самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака, характер которых больше напоминает бомбу замедленного действия.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы обладают одним невероятным "даром", который только и создает проблемы окружающим. В особенности, если речь идет об их избраннице, коей иногда приходится очень несладко. Ни один знак Зодиака не умеет поставить все с ног на голову, так, как Близнецы. Им свойственна склонность молниеносно менять решения и навязывать их другим, даже если они в корне неверны. При этом, как самые невыносимые мужчины по знаку Зодиака, они еще и будут настойчиво доказывать всем, что правы. Не соглашаясь с мужчиной-Близнецом, вы заведомо ступаете на тропу войны и попадаете в список их врагов.

Помимо этого, мужчины этого знака просто обожают пудрить мозги и издеваться: нельзя серьезно воспринимать их шутки или упреки. Возможно, они делают это специально для того, чтобы задеть свою спутницу и показать ей собственное превосходство. Будущее с ними более чем ненадежно, посему если вы ищете партнера на всю жизнь - вам точно не сюда.

ДЕВА

Девы обладают очень сложным характером. Они дико педантичны, занудны и просто невыносимые. Жить с мужчиной-Девой – это задача повышенной сложности даже для самой терпеливой и уравновешенной девушки. Гороскоп совместимости говорит, что с ними могут совладать те знаки, которые обладают железной выдержкой и устойчивостью ко всем внешним раздражителям.

Строгие, требовательные и придирчивые мужчины, которые родились под знаком Девы, всегда стремятся доказать свое совершенство и показать, кто здесь главный. Но, вот незадача, у них редко это получается. Иногда они вызывают смех, иногда жалость, иногда гнев, но в любом случае стоит понимать, что с ними будет невероятно тяжело строить отношения. Они способны изводить девушку по мелочам и доставать своими нотациями до нервного тика.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи обладают сложным характером, при этом их можно квалифицировать, как самый спокойный знак Зодиака. Да, они не будут закатывать скандал там, где для этого нет никаких предпосылок, но их инертное равнодушие и нежелание как-то влиять на свою жизнь иногда просто убивает. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина был инициативным, проявлял уважение и сострадание - то стоит забыть о браке с Водолеем.

Он не будет вести себя так, как обычно ведут себя другие мужчины, которых идеализируют современные женщины. Не ждите пылких проявлений чувств, помощи в быту и уж тем более того, что сможете опереться на него материально. Водолеи будут сознательно игнорировать все просьбы, чем просто выводят из равновесия и вызывают чувство агрессии и антипатию. Ради удовольствия они могут дурачить вас годами, но в конечном итоге вы либо смиритесь с особенностями характера Водолеев, либо заработаете нервный срыв.

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