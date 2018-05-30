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Супергерои: самые талантливые знаки Зодиака

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Невероятные умственные способности - это не всегда результат упорной учебы и работы над собой.

OBOZREVATEL вместе с астрологами составил список самых талантливых знаков Зодиака.

Водолей

Любознательность и стремление к совершенству помогали Водолеям со школы показать себя. Им все дается легко - со стороны кажется даже слишком. Из Водолеев вырастают прекрасные ученые, писатели, визионеры - они стремительно приближают будущее, потому что не боятся экспериментов и поисков нового.

Конечно, в погоне за открытиями Водолеи могут забыть о суровой действительности, потому очень хорошо, если рядом с ними будут жизненные друзья и советчики.

Стрелец

Активность помогает Стрельцам не падать духом даже в самых сложных ситуациях, а сильный эмоциональный интеллект - находить хороших людей для воплощения самых смелых идей. Их проекты и задумки некоторым кажутся гениальными, хотя на самом деле часто это результат идеалистического отношения к миру.

У Стрельцов много сил для работы и творчества, но даже им нужна подзарядка. Главное, чтобы они умели "перезагружаться" и расслабляться. Иначе им грозит не только профессиональное, но и эмоциональное выгорание.

Рыбы

Невероятность задумок Рыб и их упорство иногда пугают окружающих, но без этого заряда они не смогли бы воплощать смелые идеи. Бывает, что Рыбам требуется много лет, чтобы раскрыться и поверить в свои таланты, но результат обязательно приносит успех.

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При этом Рыбы очень восприимчивы и их легко ввести в заблуждение, потому после удачного проекта им нужно научиться плавно возвращаться к обычной жизни и оставлять себе время для нового этапа.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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Тема
Астрологический прогноз
Объект
гороскоп 2018
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