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"20 июля и 3 августа избегайте негатива": маг дал совет, как выиграть в лотерею

1.3тЧитать новость на украинском

Любой негатив в мыслях, допущенный 20 июля и 3 августа текущего года, может воплотиться в реальность – равно как и любая позитивная мысль.

Об этом OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Он пояснил, что эти даты являются срединными точками между тремя затмениями: лунным 13 июля, солнечным 27 июля и лунным 11 августа.

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По словам мага, в отличие от самих затмений, когда посредством "медитаций, молитв и других действий" разрушительное воздействие можно перевести в созидательное, эти точки "более жесткие, чем сами затмения", и коррекции не подлежат.

В эти дни "вселенная четко отпечатывает все то, что человек задумал", - сказал Игорь Мехеда. В качестве иллюстрации он рассказал о том, что "несколько лет назад срединная точка между затмениями попала на 1 сентября".

Исходя из этого, маг предположил такую ситуацию: "Детей вывели на линейку. Один учитель подумал: "Какой у меня хороший класс! Он покажет отличные результаты в учебе". И срединная точка между затмениями припечатала это слово как печать. И класс получился хороший. А второй учитель подумал: "Что за странные дети мне достались?" Раз! Печать, и весь класс на целый год – странные дети".

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"То есть то, что вырвется у нас в момент срединной точки между затмениями, реализуется. А у нас сгоряча могут вырваться и не очень хорошие вещи. Люди иногда ругают даже самих себя", - заметил маг.

Таким образом, и 20 июля, и 3 августа он порекомендовал воздержаться от любых негативных мыслей и слов – "ни про себя, ни про других, ни про вселенную". "Нужно думать только о позитиве".

В этом контексте Игорь Мехеда предложил испытать, как срединная точка может работать в контексте выигрыша в лотерею. Он посоветовал в эти дни думать о том, что выигрыш уже состоялся, и тогда эта "припечатанная" мысль может воплотиться в реальность.

Напомним, ранее Игорь Мехеда рассказал OBOZREVATEL, как солнечное затмение 13 июля поможет исполнить желания.

Читайте все новости по теме "Солнечное затмение" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
Солнечное затмениеЭксклюзив
Персона
Игорь Мехеда
Объект
Лунное затмение
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