"20 июля и 3 августа избегайте негатива": маг дал совет, как выиграть в лотерею

Любой негатив в мыслях, допущенный 20 июля и 3 августа текущего года, может воплотиться в реальность – равно как и любая позитивная мысль.

Об этом OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Он пояснил, что эти даты являются срединными точками между тремя затмениями: лунным 13 июля, солнечным 27 июля и лунным 11 августа.

По словам мага, в отличие от самих затмений, когда посредством "медитаций, молитв и других действий" разрушительное воздействие можно перевести в созидательное, эти точки "более жесткие, чем сами затмения", и коррекции не подлежат.

В эти дни "вселенная четко отпечатывает все то, что человек задумал", - сказал Игорь Мехеда. В качестве иллюстрации он рассказал о том, что "несколько лет назад срединная точка между затмениями попала на 1 сентября".

Исходя из этого, маг предположил такую ситуацию: "Детей вывели на линейку. Один учитель подумал: "Какой у меня хороший класс! Он покажет отличные результаты в учебе". И срединная точка между затмениями припечатала это слово как печать. И класс получился хороший. А второй учитель подумал: "Что за странные дети мне достались?" Раз! Печать, и весь класс на целый год – странные дети".

"То есть то, что вырвется у нас в момент срединной точки между затмениями, реализуется. А у нас сгоряча могут вырваться и не очень хорошие вещи. Люди иногда ругают даже самих себя", - заметил маг.

Таким образом, и 20 июля, и 3 августа он порекомендовал воздержаться от любых негативных мыслей и слов – "ни про себя, ни про других, ни про вселенную". "Нужно думать только о позитиве".

В этом контексте Игорь Мехеда предложил испытать, как срединная точка может работать в контексте выигрыша в лотерею. Он посоветовал в эти дни думать о том, что выигрыш уже состоялся, и тогда эта "припечатанная" мысль может воплотиться в реальность.

Напомним, ранее Игорь Мехеда рассказал OBOZREVATEL, как солнечное затмение 13 июля поможет исполнить желания.