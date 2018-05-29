УкрEngРус
Регистрация
ШоуКияни

Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака

15.7тЧитать новость на украинском

Неприятные осадок после общения, плохое настроение и даже ухудшение самочувствия - вот последствия коммуникации с неприятными людьми.

OBOZREVATEL составил список самых негативных знаков Зодиака.

Козерог

Им нравится, когда у вас что-то не получается, а любой спор словно заряжает энергией. Козероги часто могут оказаться "вампирами", потому хорошенько подумайте перед тем, как сближаться с ними.

Также Козероги с легкостью переходят на повышенные тона и личности во время споров, что портит настроение собеседнику. Выход - всегда ставить Козерогов на место, но спокойно, не показывая свое раздражение.

Скорпион

О скандальности Скорпионов ходят легенды. Что-то правда, что-то нет, но лучше не попадать под их плохое настроение или мстительные злодеяния. Скорпионы любят похвалу, а за критику могут вывалить на вас "тонны негатива".

Для того, что обезопасить себя, изучите Скорпиона и попробуйте вычислить, на что представитель этого знака остро реагирует. Если обходить неприятные для Скорпиона темы, может получиться вполне терпимое взаимодействие.

Лев

Самовлюбленность Львов иногда превращает их в весьма неприятных людей. Ради своего удовольствия и повышения самомнения они могут нанести вред даже близким и друзьям. Если Лев не в духе, лучше не трогать, иначе весь негатив перейдет на вас.

Новости
Не стоит помогать: самые неблагодарные знаки Зодиака

Защитить себя можно при помощи ответной критики. Львы могут прислушаться, если их эгоизм еще не достиг "критических размеров". Для подобного общения понадобится много сил и нервов, так что не расстраивайтесь, если после разговоров со Львами чувствуете себя выжатым лимоном.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на Обозревателе.

Тема
Астрологический прогноз
Объект
гороскоп 2018
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
9
Смешно
12
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги