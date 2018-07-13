Солнечное затмение, пятница,13-е: что нельзя делать согласно картам Таро

В раскладе по картам Таро на день 13 июля 2018 года, совпавший с солнечным затмением, выпали 3 худших карты.
В контексте странного совпадения картам было задано три вопроса: какой аспект является определяющим для этого дня, что нельзя делать в пятницу, 13 июля, а также что можно и нужно делать.
В ответ на первый вопрос по раскладу "Карта дня" выпала карта "Смерть".
Несмотря на то, что она не предвещает физическую смерть, все же карта в своем основном значении несет идею разрушения и уничтожения. Есть у "Смерти" и позитивный аспект – трансформация, эволюционное преобразование, избавление от того, что мешает пути вперед, в том числе от застаревших представлений о чем-то, от связей, которые уже не в радость, от вещей, которые загромождают жизненное пространство.
В ответ на вопрос, что нельзя делать в этот день, Таро выдали не менее "радостную" карту – "Дьявол".
Это одна из самых пугающих карт колоды – и по смыслу, и по визуальному образу. Ее главная тема – очень сильная привязанность к чему-то или кому-то. Настолько сильная, что превращает людей в рабов – люди, закованные в кандалы, символизируют именно это. Таким образом, в эту пятницу, 13-е, Таро предостерегают от разного рода зависимостей. Обращайте внимание на то, чем вы будете увлечены или восхищены. От восхищения до зависимости – один шаг.
И, наконец, в ответ на вопрос, что можно делать в этот день, Таро выдали карту Тройка Мечей, второе название которой – "Владыка Печали".
Эта карта – крайне негативна. На ней изображено разбитое сердце под проливным дождем. Она означает огромные потрясения, неприятности, болезни. Но в контексте ответа на этот вопрос она означает необходимость решительных действий, неприятных, но необходимых шагов. Если нужно "отрезать" какую-то связь с человеком или подвести горький, но неизбежный итог, сделайте это сейчас.
Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог рассказала, по каким знакам Зодиака затмение 13 июля пройдется наиболее "плотно".
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