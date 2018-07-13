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Солнечное затмение, пятница,13-е: что нельзя делать согласно картам Таро

1.3тЧитать новость на украинском

В раскладе по картам Таро на день 13 июля 2018 года, совпавший с солнечным затмением, выпали 3 худших карты.

В контексте странного совпадения картам было задано три вопроса: какой аспект является определяющим для этого дня, что нельзя делать в пятницу, 13 июля, а также что можно и нужно делать.

В ответ на первый вопрос по раскладу "Карта дня" выпала карта "Смерть".

Несмотря на то, что она не предвещает физическую смерть, все же карта в своем основном значении несет идею разрушения и уничтожения. Есть у "Смерти" и позитивный аспект – трансформация, эволюционное преобразование, избавление от того, что мешает пути вперед, в том числе от застаревших представлений о чем-то, от связей, которые уже не в радость, от вещей, которые загромождают жизненное пространство.

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В ответ на вопрос, что нельзя делать в этот день, Таро выдали не менее "радостную" карту – "Дьявол".

Это одна из самых пугающих карт колоды – и по смыслу, и по визуальному образу. Ее главная тема – очень сильная привязанность к чему-то или кому-то. Настолько сильная, что превращает людей в рабов – люди, закованные в кандалы, символизируют именно это. Таким образом, в эту пятницу, 13-е, Таро предостерегают от разного рода зависимостей. Обращайте внимание на то, чем вы будете увлечены или восхищены. От восхищения до зависимости – один шаг.

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И, наконец, в ответ на вопрос, что можно делать в этот день, Таро выдали карту Тройка Мечей, второе название которой – "Владыка Печали".

Эта карта – крайне негативна. На ней изображено разбитое сердце под проливным дождем. Она означает огромные потрясения, неприятности, болезни. Но в контексте ответа на этот вопрос она означает необходимость решительных действий, неприятных, но необходимых шагов. Если нужно "отрезать" какую-то связь с человеком или подвести горький, но неизбежный итог, сделайте это сейчас.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог рассказала, по каким знакам Зодиака затмение 13 июля пройдется наиболее "плотно".

Читайте все новости по теме "Конец света" на Обозревателе.

Тема
Конец света
Объекты
Таропредсказания
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