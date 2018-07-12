Солнечное затмение 13 июля поможет исполнить желания - маг

Солнечное затмение 13 июля будет очень необычным с точки зрения его воздействия. Оно будет и трансформирующим, и негативным, и позитивным одновременно.

Существуют особые методики, которые позволяют использовать силу затмения для исполнения желаний, а также для решения своих насущных проблем.

О них OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

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Это затмение не будет носить настолько разрушительный характер, как следующие два, которые последуют за ним – лунное затмение 27 июля и солнечное затмение 11 августа.

Затмение 13 июля - слегка трансформационное, поскольку, во-первых, будет происходить на другой стороне земли, во-вторых, будет частичным, а не полным. В-третьих, солнце будет в соединении со звездой Кастор, которая будет нивелировать отрицательное влияние затмения до минимума.

Если воспользоваться этим затмением правильно, можно быстро внести эту трансформацию в свою жизнь, чтобы в ней произошли какие-то благоприятные перемены.

Затмение вызовет мощный импульс духовного развития, поскольку в его пик будет хороший аспект Урана с положительными звездами. Будет также Белая Луна, символизирующая ангела-хранителя. Это говорит о том, что у людей усилится связь со своими небесными помощниками, и неприятных происшествий в их жизни станет намного меньше.

Затмение 13 июля окажет наибольшее влияние на людей, рожденных под знаком Рака, потому что солнце и луна будут находиться именно в этом знаке.

Ритуал на солнечное затмение: как загадать желания

За 19 минут до пика затмения (пик – в 05:47 по киевскому времени) необходимо начать медитацию. В ней представьте, что все, от чего вы хотите избавиться, исчезает, растворяется – как сахар растворяется в стакане с чаем. Болезни, препятствия в достижении цели, конфликты, свои негативные качества и прочее.

В пик затмения необходимо произнести имя Всевышнего – в зависимости от того, к какой вере вы принадлежите. Произнеся это имя, вы сможете заручиться его силой и поддержкой.

Вместо медитации можно просто представить себя в ярком золотом свете, увидеть, как купола церквей отражают солнечный свет в ясный день. В таком "расплавленном золоте" представьте себя в Святом Духе.

Когда минует пик затмения, необходимо составить пожелания и представить их уже осуществившимися. Например, здоровье – уже есть, материальный достаток – уже есть, поездка или путешествие – уже состоялось, сделки – уже свершились и так далее. Это необходимо делать на протяжении 19 минут.

Таким образом, весь обряд занимает 38 минут. Все эти 38 минут на столе должны стоять 2 стакана с водой, потому что вода обладает способностью записывать информацию. В конце ритуала эту воду следует выпить – сначала из стакана слева, затем – справа. Таким образом все, что мы желали и что "записалось" на воде, входит в нас, в каждую клетку тела, и начинает работать на подсознательном уровне.

До и после затмения рекомендуется омовение.

Есть и более простой вариант ритуала для тех, кому первый вариант кажется слишком сложным. Всё это время необходимо просто находиться в золотом свете, желать добра, любви всему миру, всем людям. И этот поток любви направит отрицательное влияние затмения в положительную сторону.