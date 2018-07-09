Солнечное затмение 13 июля: что нельзя делать

Солнечное затмение 13 июля 2018 года будет "позитивным кармическим".

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Влад Росс.

"13 июля будет новолуние и одновременно солнечное затмение, которое станет очень позитивным кармическим - могут притягиваться кармические люди, то есть те, с кем вам суждено повстречаться", - пояснил он.

По словам астролога, пик затмения будет в 6:01 по киевскому времени.

Он рассказал о том, что влияние затмения будет ощущаться за несколько дней до и спустя несколько дней после него.

Так, с 10 июля не рекомендуется завязывать романтические отношения, поскольку они могут оказаться "зыбкими и неровными".

Заказ персонального гороскопа от Влада Росса: www.vladross.com.ua

Одновременно в период с 10 по 16 июля "не советую заключать важные сделки, подписывать серьезные документы", - предупредил Влад Росс. Вместе с тем "это прекрасное время для того чтобы притягивать к себе новых друзей" и создавать "новые дружеские проекты". "В частности, потому, что с 10 по 12 июля Венера будет делать тригон к Урану. Уран символизирует друзей, а Венера – душевные отношения", - пояснил он.

14 и 15 июля тот факт, что "Венера будет делать тригональный аспект к Сатурну", способствует "укреплению связей и установлению прочных, долговременных дружественных или романтических контактов", - сообщил астролог. "В эти же дни возможно притяжение кармических брачных супругов", - добавил он.

Но уже в следующие два дня – 16 и 17 июля – "Венера делает тригон к Марсу". Это приведет к тому, что "в эти дни могут расстраиваться сложившиеся отношения", - предупредил Влад Росс.

"Но в это же время появляется возможность вернуть любовь из прошлого – позвонить или написать бывшему партнеру. Отношения могут восстановиться, даже если с момента расставания прошло много лет", - заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, 27 июля 2018 года произойдет уникальное лунное затмение. Оно станет самым продолжительным в XXI веке. Скоро читайте рассказ астролога о том, что оно принесет миру.