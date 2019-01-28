Сложно угадать: самые непредсказуемые знаки Зодиака

Часто в нашей жизни встречаются люди, чье поведение невозможно предугадать. Иногда их импульсивность и спонтанные решения приводят к проблемам, ссорам и недопониманию. Поэтому, хочется знать, что может совершить человек в тот или иной момент, чтобы вовремя среагировать.

OBOZREVATEL составил список самых непредсказуемых знаков Зодиака.

Козерог

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Родилась: 20 января 1986 года

Даже не пытайтесь предугадать действия Козерогов. Они и сами не знают, что произойдет в следующую минуту. У них очень переменчивое настроение: в один момент перед вами может стоять милый и пушистый котенок, а через пять минут вы увидите грозного диктатора, способного перевернуть мир. Но, в то же время, они быстро отходят и легко поддаются на уговоры.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, ненавидят планировать заранее. Они считают это занятие ненужным и нудным, и действуют всегда спонтанно. Раки часто забывают о важных делах и постоянно куда-то опаздывают. Поэтому вести совместные дела с представителями этого знака непросто, ведь они могут подвести в любой момент.

Телец

Джордж Клуни Фото: facebook/clooneysopenhouse

Родился: 6 мая 1961 года

Тельцы не считают нужным следовать чьим-либо правилам — впрочем, они не придерживаются даже своих собственных. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, не позволяют людям диктовать то, что они должны или не должны делать, и редко находятся под влиянием чужого мнения. Также Тельцы видят мир с их собственной, особой точки зрения, поэтому они весьма интересны и непредсказуемы.

Ранее OBOZREVATEL составил список тех знаков, с представителями которых лучше быть осторожным.

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