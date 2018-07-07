Рецепт для пикника: как приготовить форель на мангале со специями

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом приготовления рыбы на мангале, который отлично подойдет для пикника.

"Рыба на мангале – прекрасный вариант для пикника. Готовится она намного проще и быстрее, чем мясо. Ее не нужно долго мариновать, да и жарить нужно значительно меньше. Я хочу предложить совсем быстрый способ, который позволит вам наслаждаться удивительно вкусной рыбой уже через 15 минут. Итак, готовим форель на мангале со специями", – пишет повар на своем сайте.

Ингредиенты:

форель (радужная) – 500-600 г

петрушка (листья) – 20 г

тимьян (свежий) – 5 г

сок лимона (половины лимона)

соль и перец по вкусу

Фото: Yuliya Goryn Photography facebook.com/KlopotenkoEvgeniy

Способ приготовления

Форель почистите от чешуи и потрохов. Разрежьте по брюху и аккуратно разверните, чтобы рыба получилась плоской. Посолите, поперчите, натрите измельченной петрушкой, тимьяном и соком лимона. Выложите рыбу на решетку для гриля.

Запекайте на мангале по 5 минут с каждой стороны или пока рыба немного не подрумянится. Подавайте с картофелем или овощами гриль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Клопотенко рассказал, как приготовить кукурузу на гриле с паприкой.