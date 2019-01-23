Раз и навсегда! Самые верные знаки Зодиака

Тот, кто однажды был обманут любимым человеком, не захочет пережить предательство снова.

OBOZREVATEL предлагает читателю тройку самых верных знаков Зодиака, которые вряд ли переступят грань дозволенного, какой бы ни был соблазн.

Фото: Рамблер

Телец

Тельцы одни из самых верных спутников по жизни. Если они влюбляются, то это навсегда. Представители этого знака всерьез верят в любовь до самой старости и всевозможные супружеские клятвы. Даже разочаровавшись в партнере, Тельцы не станут искать кого-то на стороне, а попытаются решить возникшую проблему.

Дева

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, любят пофлиртовать, но не более. Семья у Дев всегда на первом месте. На измену представители этого знака могут решиться только в одном единственном случае — если вдруг найдут доказательства, что сам же партнер с ними не честен.

Весы

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, предпочитают в отношениях стабильность, честность и открытость. К выбору партнера они подходят со всей ответственностью, поэтому интрижки на стороне, измены — вариант не для них. Также Весы очень легко и честно расстаются: если их что-то не устраивает, они скажут вам правду в глаза и не будут играть с вами ни в какие игры.

Ранее OBOZREVATEL составил список самых подлых знаков Зодиака, от которых стоит держаться подальше.

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