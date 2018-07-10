Пять знаков Зодиака, которые терпеть не могут конфликты

Некоторые знаки Зодиака не готовы вступать в конфликты. Ссоры в коллективе или дома их утомляют эмоционально и забирают все душевные силы. Иногда стоит просто обсудить возникшую проблему, и это будет полезно всем.

OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которые терпеть не могут конфликты.

Рак

У Раков отличная память. Они помнят тот момент, когда их обидели, и то, как это сказалось на их душевном равновесии. Любые трения и разногласия сильно влияют на их общее состояние. Раки не думают, что конфликт приведет к чему-то хорошему и конструктивному, кроме как к распространению негативной энергии.

Дева

Представители этого знака Зодиака предпочитают оставаться в стороне от конфликтов. Девы – очень трудолюбивы, на разборки у них нет времени. Они предпочитают заниматься своим делом и не готовы переключать внимание.

Весы

Весы хранят эмоции и чувства в себе до того момента, пока их терпение не лопнет. Этот знак всеми силами хочет оставаться уравновешенным. Представителей этого знака Зодиака не стоит раздражать и провоцировать. Ссоры в коллективе скажутся на их продуктивности.

Стрелец

Этот знак не очень эффективно справляется с любым внешним давлением. Стрельцы предпочтут убежать, нежели вступать в словесную перепалку. Представители этого знака Зодиака не готовы ссориться по мелочам. Они считают, что время – лучшее лекарство.

Овен

Представители этого знака Зодиака ощущают себя беспомощными, когда кто-то повышает на них голос или за что-то ругает и отчитывает. Они не знают, что сказать в ответ и как уберечься от негативной энергии. Они могут замкнуться в себе и навсегда перестать общаться с теми людьми, которые их обидели.

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