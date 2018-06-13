Пять знаков зодиака, которые не стремятся быть в отношениях

Серьезные отношения – это не то, к чему стремятся все люди без исключения. Некоторых знаков зодиака обязательства могут несколько пугать, либо же им просто неплохо и в холостяцком статусе.

Овен

Овны не всегда умеют строить отношения. Порой они теряют самообладание, если не получают то, что хотят – а это можно серьезно озадачить, напугать и даже оттолкнуть их партнера, сообщает flytothesky.ru. Овен - чрезмерно импульсивен и эмоционален, потому, находясь в отношениях, вам приходится быть ему чуть ли не родителем, что мало кому нравится.

Телец

Когда этот знак принимает решение, он жестко его придерживается и отступать не намерен. Они не согласятся на компромисс, а если вы будете против, они запросто позволят вам развернуться и уйти. Весьма сложно иметь партнера, который считает себя всегда правым и даже не пытается увидеть ситуацию глазами другого человека. Телец способен быть чутким и сострадательным, но, тем не менее, отношения с этим знаком редко бывают простыми и спокойными.

Близнецы

Дело не в том, что Близнецы испытывают фобию по отношению к взваливанию на себя обязательств, просто они очень часто меняют свои мнения и решения. Они не жаждут накрепко привязываться и привыкать к человеку, поскольку всегда ожидают появления лучшего варианта.

Стрелец

Они фантастичны в первые дни развития отношений. Однако, когда все становится намного серьезнее, чем просто милые свидания, Стрелец уже и сам не рад, поскольку работать над отношениями ему совсем не по душе. Когда этот знак ограничен в своей свободе и уже не может свободно перемещаться, как ему самому того хочется, он тихонько улетучится, оставив партнера в недоумении. Стрельцы не желают, чтобы им говорили, что они должны делать ради стабильных отношений.

Рыбы

У них случаются периоды, когда они уходят в себя и думают, что вообще не заслуживают здоровых и счастливых отношений. В такие моменты они активно игнорируют своего партнера, что обычно и разрушает отношения. Хотя Рыбы постоянно дают людям второй шанс, партнер этого может и не захотеть, поскольку это довольно болезненно: сначала сходиться, а потом снова переживать разрыв, когда у Рыб наступает очередной эмоциональный и душевный кризис.

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