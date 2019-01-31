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/Астрология

Предсказания Ванги: что готовит украинцам будущее

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31 января исполняется 108 лет со дня рождения знаменитой болгарской целительницы и ясновидящей Ванги. Она стала известна благодаря пророчествам касательно будущего Земли и отдельных государств.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что, по словам ясновидящей, ждет Землю в будущем.

Ванга

Ванга

Википедия

Мусульмане будут править Европой

По словам Ванги к 2043 году Европой будут править мусульмане.

Предсказания Ванги: что готовит украинцам будущее

Кореспондент

Выращивание органов

К 2046 году ученые будут выращивать любые человеческие органы. По словам Ванги, это станет лучшим методом лечения любой болезни.

Предсказания Ванги: что готовит украинцам будущее

spletnik.ru

Бесклассовое общество

Ванга считала, что к 2077 году наше общество станет бесклассовым и все люди будут равны.

Новости
Покушение на Путина и разрушение России: расшифрованы громкие предсказания Ванги на 2019 год

Отметим, что многие из предсказаний Ванги сбылись. Например:

Смерть Сталина

Ванга сказала заявила, что Сталин скончается в марте 1953 года и оказалась права. Лидер Советского Союза умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции.

Знакомство Михалкова и Брежнева

"По возвращении в Москву ты лично встретишься с Леонидом Брежневым. Твой старший сын женится на иностранке и уедет жить и работать за рубеж, где будет снимать кино". Вернувшись из Болгарии, я встретился с главой государства, - вспоминал писательСергей Михалков о словах Ванги.

Все слова ясновидящей сбылись, кроме брака с иностранкой.

Убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди

За 15 лет до убийства Индиры Ганди Ванга сказала: "Платье, ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!". 31 октября 1984 года премьер-министр Индии надела сари шафранового цвета, при этом сняла пуленепробиваемый жилет. Ее убили собственные телохранители, которые оказались сикхскими экстремистами.

Предсказания Ванги: что готовит украинцам будущее

РИА Новости

Победа Ельцина на выборах президента России

Бывший президент России Борис Ельцин никогда не ездил к Ванге, вместо него это сделал его пресс-секретарь Сергей Медведев. Она заявила, что Ельцин победит на выборах. 10 июля 1991 года он стал первым президентом Российской Федерации и правил два срока.

Успех Киркорова и женитьба на Пугачевой

Бедрос Киркоров обратился к Ванге в 1971 году, когда его сыну Филиппу было четыре года.

"У вас есть сын, и его ждет большая известность. Я вижу его на высоте - горе, а в руках у него металлическая палка", - пересказывал Бедрос Кирокоров слова Ванги.

Ванга также предсказала, что Киркоров в 27 лет женится на женщине с именем на букву "А". Ею стала Алла Пугачева. На момент свадьбы ей было 45 лет, а ему - 27.

Предсказания Ванги: что готовит украинцам будущее

Публичные Люди

Авария на подлодке "Курск"

В 1980 году Ванга заявила, что "в конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать". 12 августа 2000 года во время учений потерпел катастрофу атомный подводный ракетоносный крейсер "Курск". 118 членов экипажа погибли.

Теракт в США

В 1989 году Ванга сказала: "Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой". В сентябре 2001 года в Нью-Йорке террористы организации "Аль-Каида" на самолетах врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Погибли 2977 человек.

Предсказания Ванги: что готовит украинцам будущее

YouTube

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские пропагандистские СМИ начали активно распространять псевдопророчество прорицательницы Ванги о том, что в 2019 году президент России Владимир Путин якобы присоединит к стране-агрессору "братские" народы.

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Комментарии на сайте не модерированы
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Давно известно ,что "Ванга" -это проект болгарского КГБ,которое обеспечивало её "ясновидение". Хватит морочит людям голову!
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