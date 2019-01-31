Предсказания Ванги: что готовит украинцам будущее

31 января исполняется 108 лет со дня рождения знаменитой болгарской целительницы и ясновидящей Ванги. Она стала известна благодаря пророчествам касательно будущего Земли и отдельных государств.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что, по словам ясновидящей, ждет Землю в будущем.

Ванга Википедия

Мусульмане будут править Европой

По словам Ванги к 2043 году Европой будут править мусульмане.

Кореспондент

Выращивание органов

К 2046 году ученые будут выращивать любые человеческие органы. По словам Ванги, это станет лучшим методом лечения любой болезни.

spletnik.ru

Бесклассовое общество

Ванга считала, что к 2077 году наше общество станет бесклассовым и все люди будут равны.

Отметим, что многие из предсказаний Ванги сбылись. Например:

Смерть Сталина

Ванга сказала заявила, что Сталин скончается в марте 1953 года и оказалась права. Лидер Советского Союза умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции.

Знакомство Михалкова и Брежнева

"По возвращении в Москву ты лично встретишься с Леонидом Брежневым. Твой старший сын женится на иностранке и уедет жить и работать за рубеж, где будет снимать кино". Вернувшись из Болгарии, я встретился с главой государства, - вспоминал писательСергей Михалков о словах Ванги.

Все слова ясновидящей сбылись, кроме брака с иностранкой.

Убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди

За 15 лет до убийства Индиры Ганди Ванга сказала: "Платье, ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!". 31 октября 1984 года премьер-министр Индии надела сари шафранового цвета, при этом сняла пуленепробиваемый жилет. Ее убили собственные телохранители, которые оказались сикхскими экстремистами.

РИА Новости

Победа Ельцина на выборах президента России

Бывший президент России Борис Ельцин никогда не ездил к Ванге, вместо него это сделал его пресс-секретарь Сергей Медведев. Она заявила, что Ельцин победит на выборах. 10 июля 1991 года он стал первым президентом Российской Федерации и правил два срока.

Успех Киркорова и женитьба на Пугачевой

Бедрос Киркоров обратился к Ванге в 1971 году, когда его сыну Филиппу было четыре года.

"У вас есть сын, и его ждет большая известность. Я вижу его на высоте - горе, а в руках у него металлическая палка", - пересказывал Бедрос Кирокоров слова Ванги.

Ванга также предсказала, что Киркоров в 27 лет женится на женщине с именем на букву "А". Ею стала Алла Пугачева. На момент свадьбы ей было 45 лет, а ему - 27.

Публичные Люди

Авария на подлодке "Курск"

В 1980 году Ванга заявила, что "в конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать". 12 августа 2000 года во время учений потерпел катастрофу атомный подводный ракетоносный крейсер "Курск". 118 членов экипажа погибли.

Теракт в США

В 1989 году Ванга сказала: "Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой". В сентябре 2001 года в Нью-Йорке террористы организации "Аль-Каида" на самолетах врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Погибли 2977 человек.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, российские пропагандистские СМИ начали активно распространять псевдопророчество прорицательницы Ванги о том, что в 2019 году президент России Владимир Путин якобы присоединит к стране-агрессору "братские" народы.

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