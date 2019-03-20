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/Астрология

Полнолуние выпадет на равноденствие: чем это чревато

1.6тЧитать материал на украинском

В ночь на 21 марта жители Земли увидят в небе полную луну, и на эту же дату приходится день весеннего равноденствия.

Астрологи заявили, что подобное полнолуние может сказаться на людях, заставляя их вести себя эгоистично, идти на поводу у мимолетных эмоций и предпринимать необдуманные действия, сообщает MKRU.

Так, по словам специалистов, предсказания действительно могут осуществиться, однако отнюдь не из-за того, что они соответствуют истине. Одну из ключевых ролей в этом будет играть "парадокс предубеждения". Люди, поверившие вышеописанному, будут ожидать проявлений эгоизма со стороны окружающих и обязательно найдут подтверждение своим подозрениям, даже если они будут вести себя как обычно.

Полнолуние выпадет на равноденствие: чем это чревато

Фото: Rsute.ru

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Кроме того, специалисты отметили, что в полнолуние некоторым людям будет сложнее уснуть, даже если саму Луну он не увидят. Все это астрологи списывают на самовнушение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о значении Дня весеннего равноденствия, его традициях и приметах.

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