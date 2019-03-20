Полнолуние 2019: как повлияет на знаки Зодиака

21 марта состоится первое весеннее полнолуние в 2019 году в зодиакальном знаке Весы. Его уникальность заключается в том, что на эту дату приходится день весеннего равноденствия.

Для некоторых знаков Зодиака это будет весьма благоприятный день. OBOZREVATEL предлагает узнать, на кого больше всего повлияет полнолуние.

полнолуние пейзаж Google Images

Овен

Для овнов эта дата не принесет никаких кардинальных изменений в жизни. Но стоит быть осторожными, ведь в этот день будет мощный энергетический всплеск. Потому лучше не принимать спонтанных решений, а сутки посвятить интеллектуальному труду, работе или учебе.

Телец

Для представителей этого знака гороскопа будет насыщенный день, который потребует принятия решений в личной жизни. Лучше всего помириться с близкими, закончить давние споры. Но все решения лучше принимать самостоятельно и не полагаться на советы друзей и родственников.

pixabay

Близнецы

Близнецов 21 марта ждет удача, особенно, если они смело пойдут к заданной цели. Это отличный день для достижения успеха на работе. Но не стоит "идти по головам", ведь это может свести на нет тяжелый труд. В любви также отбросить сомнения.

Рак

Для раков полнолуние 21 марта будет отличной возможностью в профессиональном плане, ведь у вас есть все шансы продвинуться вперед по служебной лестнице. Главное, не растерять сильные стороны и вовремя их применить.

Лев

Для этого знака настало время взять себя в руки и реализовать накопленный потенциал. В этот день возможен серьезный профессиональный рост, а также прибыль и доходы.

Дева

Для дев будет благоприятный день благодаря трудолюбию и целеустремленности. До обеда стоит применить все свои лучшие навыки и достичь желаемого как в личной жизни, так и на работе. Не помешает занятие благотворительностью и бескорыстная помощь.

pixabay

Весы

Для весов будет непростой день, хотя завершится хорошо. Возможны конфликты дома, но они решатся. Стоит разумнее отнестись к затратам, а полученные финансовые поступления лучше отложить на потом.

Скорпион

Для скорпионов день будет полон соблазнов и предложений, а отличная энергетическая обстановка поможет достичь цели. Но стоит быть осторожными в принятии решений.

Стрелец

Стрельцам этот день подходит для путешествий и прогулок, которые принесут хорошее настроение и заряд бодрости. Но нельзя забывать о безопасности.

Козерог

Козероги могут получить приятное денежное вознаграждение и хорошее настроение. Возможны крупные доходы.

Водолей

Астрологи советуют посвятить день духовному совершенствованию и сближению с семьей.

pixabay

Рыбы

Для рыб этот день будет весьма благоприятным и познавательным. Возможна встреча со старыми знакомыми, а новые связи принесут пользу. Любые начинания будут успешными, потому не стоит бояться, нужно сразу действовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, полнолуние в День весеннего равноденствия может сказаться на людях, заставляя их вести себя эгоистично, идти на поводу у мимолетных эмоций. Специалисты рассказали, чем чревато это явление.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!