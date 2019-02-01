По секрету всему свету: самые болтливые знаки Зодиака

Есть люди, которые говорят без умолку. Для них не существует никаких неловких пауз и нехватки тем для разговора. Но это далеко не всегда им самим на пользу.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые болтливые.

Телец

Пенелопа Крус Фото: instagram/penelopecruzoficial

Родилась: 28 апреля 1974 года

Представителям этого знака всегда есть что сказать, и они не собираются сдерживаться и помалкивать. Порой Тельцы так увлекаются, что начинают выдавать все свои и не только свои секреты. Поэтому с людьми, рожденными под этим знаком, нужно всегда быть предельно осторожными, и обдумывать все, что собираетесь сказать.

Новости Названы самые влюбчивые знаки Зодиака

Весы

Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

Родилась: 21 октября 1980 года

Весы любят привлекать к себе внимание. Они это делают и своей болтовней, в том числе. Однако, когда представители этого знака получают возможность говорить, то слишком усердствуют, чтобы показаться в глазах других лучше, чем они есть на самом деле.

Также Весы обожают спорить и доказывать свою правоту. Поэтому, если вы с ними в чем-то не согласны — ожидайте долгих и напряженных дискуссий, в которых они никогда вам не уступят.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Если Раки молчат, значит они умерли. Это действительно самый болтливый знак зодиака. Иными словами, Раки живут, чтобы постоянно о чем-то говорить. Также они довольно умны и интеллектуальны, а это значит, что могут поддерживать беседы на любые темы. Причем с огромнейшим удовольствием.

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