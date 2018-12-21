От них вы такого не ждали: самые подлые знаки Зодиака

Порой случается так, что мы открываемся тому или другому человеку, а позже оказывается, что этого как раз нельзя было делать вовсе. Столь, казалось бы искренний в своих намерениях друг или коллега, с легкостью обвел нас вокруг пальца, после чего воспользовался доверием.

Распознать человека, который пользуется наивностью собеседника, иногда не так уж и просто. И порой склонность не только показаться лучше, но и бессовестно врать заводят таких людей в настоящие дебри. OBOZREVATEL собрал тройку наиболее подлых и склонных к вранью знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают желание и талант обвести кого-либо вокруг пальца.

"Доктор Зло", персонаж комедии "Остин Пауэрс" Фото: wikipedia.org

ДЕВА

Родившихся под этим знаком можно охарактеризовать как людей, которые умеют быть верными и преданными, однако вовсе не умеют прощать. Именно эта черта ставит их искренность и многие "благие" намерения под сомнение. Если с вашей стороны был пусть даже малейший промах, не ждите, что Дева пригласит вас в свой дом. Скорее всего вам не стоит даже надеяться на нормальные отношения, а вот укол в самое сердце последует непременно, и именно тогда, когда вы будете ждать этого меньше всего.

СКОРПИОН

Представитель этого знака Зодиака имеет тенденцию быть коварным для всех, кто не может справиться с его интенсивной, сильной личностью, волей и правилами. Он может охотно идти навстречу, но если вы не оцените эти усилия по заслугам – отношение довольно резко изменится на противоположное. Данные натуры всегда холодны, любят держать людей на расстоянии. И да, лучше с ними не заводить конфликтов – поверьте, себе дороже.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, если обратить внимание, буквально везде и всегда берут на себя слишком много. Представители этого знака попросту вычеркивают вас со своего списка общения, если вы не станете делать то, что нужно именно им. В какой-то мере это эгоисты, люди, которые совершенно не умеют хранить тайны и охотно воспользуются ими для своей выгоды.

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