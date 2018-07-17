Остров невезения: самые неудачливые знаки Зодиака

Порой мы замечаем, как некоторым людям везет с катастрофической частотой: на работе у них все удается, личная жизнь бурлит ключом да и удача сопутствует во всех начинаниях. В то же время другие страдают от того, что обстоятельства все время складываются не лучшим образом.

Зачастую вопрос невезения и отсутствия удачливости зависит от многих факторов, в том числе, по мнению астрологов, и от принадлежности к конкретному знаку Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает узнать, среди каких знаков Зодиака больше всего неудачников.

РАК

Раки не могут похвастаться в жизни большим везением, и все потому, что часто они от него просто закрываются в своей скорлупке или ракушке. Сами оберегая себя от возможных форс-мажоров, они зачастую ставят преграду перед новыми горизонтами, а потом сваливают все на то, что удача не на их стороне. Раки часто невезучие из-за того, что они более традиционны и не любят рисковать, а от удачливых обстоятельств могут просто спрятаться, не прислушавшись к интуиции.

ДЕВА

Девы - это еще один земной знак Зодиака, который не привык получать все и сразу, а их ожидания порой слишком критичны, чтобы можно было притягивать везение и удачу.

Представители этого знака могут оказаться не слишком проворными и быстрыми, когда надо, либо будут долго думать, прежде чем принять какое-то решение. Отсюда - и ускользающее хрупкое везение, которое так любит уверенность, позитивное мышление, радостный настрой и чувство юмора. К сожалению, Девы, пожалуй, самый невезучий знак Зодиака, который не может достичь высот из-за собственного страха. Если они смогут его преодолеть - жизнь в корне поменяет свое течение.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы - не самые удачливые люди на свете, потому что часто они слишком тревожны и слишком зациклены на своей проблеме. Есть такая пословица: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, но это явно не про них. Они готовы переть напролом, не замечая никаких преград, но, к сожалению, такая тактика не всегда эффективна.

Иногда из-за своего излишнего упрямства, Стрельцы могут сталкиваться с трудностями, которые нужно упорно преодолевать, но они не желают этого делать. Поэтому и сваливают свои неудачи не на самих себя, а на патологическое невезение и нелюбовь Вселенной.

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