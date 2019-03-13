Никому не отдам: самые ревнивые знаки Зодиака

Иногда ревность называют неотъемлемой спутницей любви, иногда проявлением скрытых комплексов, но факт остается фактом — это чувство в определенной мере испытывает каждый человек.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые ревнивые.

Дева

Бейонсе Фото: tmz.com

Родилась: 4 сентября 1981 года

Представители этого знака полностью растворяются в партнере и ждут от него того же. Девы стараются изо всех сил сделать свои отношения чуть ли не идеальными. Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, лучше не давать причин и повода для ревности, иначе скандала не избежать.

Овен

Леди Гага Фото: ko4.bg

Родилась: 28 марта 1986 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, ревнуют по поводу и без. Если они увидят кого-то рядом со своим партнером, то вряд ли смогут контролировать это чувство. Овны никогда не устраивают своему избраннику допросов, но всегда держат его под невидимым колпаком.

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Представители этого знака считают, что раз они вложили много времени и усилий в отношения, то их партнер принадлежит только им и никому другому. Если же любимый человек начинает нарушать границы, установленные Львами в отношениях, это может привести к сильной ревности.

Ранее OBOZREVATEL назвал тройку самых влюбчивых знака Зодиака.

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