Никогда не забуду! Самые мстительные знаки Зодиака

На негатив люди реагируют по-разному. Кто-то забывает все плохое, а кто-то начинает таить обиды и параллельно разрабатывает план мести.

OBOZREVATEL составил список самых мстительных знаков Зодиака.

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Представители этого знака очень мстительны. Они не остановятся ни перед чем, если им или их родным нанесли обиду. Чтобы отомстить, Львы придумывают кровожадный и изощренный план, по которому позднее и действуют. Причем у них нельзя получить прощение — пока они не отомстят, то не успокоятся.

Весы

Ким Кардашьян Фото: instagramkimkardashian

Родилась: 21 октября 1980 года

Весы очень верные и преданные друзья, которые готовы прийти на помощь. Если уж кто-то покорит их сердце, то они будут ему верны. Но не стоит переходить дорогу представителям этого знака или предавать их. Иначе можете смело уезжать из города, ведь Весы вас достанут. Для них не существует сроков давности. Они нанесут удар, когда вы не будете ожидать.

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: NewsOne

Родилась: 4 июня 1975 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака — серый кардинал. Они будут мстить чужими руками и довольно изощренно. Никто даже не догадается, что действия исходят от Близнецов. Представители этого знака остановятся только тогда, когда обидчик будет полностью сломлен, повержен и уничтожен.

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