Ничего не купят: самые жадные мужчины по знаку Зодиака

Лучшие друзья девушек - это бриллианты, меха и мужчины с деньгами. Шутки шутками, но есть представители знаков Зодиака, которые не хотят тратить деньги на женские капризы.

OBOZREVATEL вместе с астрологами составил список знаков Зодиака, которые не будут красиво ухаживать и дарить возлюбленным дорогие подарки.

Овен

Мужчина-Овен не просто не желает баловать свою женщину, он скорее не знает, как угодить и сделать правильный выбор. С представителями этого знака Зодиака часто случаются комические ситуации - купил платье не того цвета или не посмотрел размер кольца. После нескольких таких проколов Овен может перехотеть дарить подарки и вновь краснеть.

Овна можно склонить к щедрости, но только дав четкие указания. А еще не стоит спорить - например, о стоимости покупки. Упертость и несговорчивость испортит любую задумку - от простого похода в магазин до покупки недвижимости. А еще мужчины-Овны довольно обидчивы - так что лучше не рассказываете его друзьям, сколько денег он "зажал".

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Близнецы

Конечно, мужчина-Близнец может обещать вам золотые горы - особенно в начале отношений. Розочка, шоколадка, колечко из соломы - некоторым девушкам такие мелкие знаки внимания кажутся вестниками чего-то большего. Но ожидания, что став партнерами или мужем и женой подарки станут ценнее - тщетные.

Также может раздражать поведение Близнецов во время покупки чего-либо - они так долго выбирают, прицениваются и торгуются, что в конце-концов измучают спутницу. Обычно мужчины жалуются, что таким грешат женщины - но они иногда действительно переборчевы. А вот причины такого поведения мужчины-Близнеца - просто нежелание тратиться. Но самолюбие не позволяет им сказать прямо о мотивах своей неопределенности.

Козерог

Козероги любят хвастать вещами, которые сами себе купили - новой машиной, квартирой, брендовой рубашкой. Но такая щедрость совсем не распространяется на других. Свою спутницу они будут водить рестораны с демократичными ценами и высматривать магазины со скидками.

В семейной жизни такая бережливость может стать даже кстати, но конфетно-букетный период может стать нудным, предсказуемым и тусклым, так что до свадьбы дело может и не дойти. Если вы все-таки влюбились в мужчину-Козерога постарайтесь объяснить ему, что вас тоже стоит баловать. Знайте себе цену и, возможно, Козерог одумается.

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