Ни стыда, не совести: самые аморальные знаки Зодиака

Зачастую пребывать возле определенных людей - невыносимо, при том, что конкретных причин не любить человека вообще нет.

Во многом характер человека зависит от его знака Зодиака, так как звезды существенно влияют на то, как ведут себя люди в повседневной жизни. Иногда некоторые могут просто выводить из себя, так как совершенно не смотрят вокруг и не обращают внимания на любые нормы морали.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака являются самыми аморальными.

БЛИЗНЕЦЫ

Представители этого знака Зодиака могут не создавать проблем окружающим, но в таких случаях им становится просто неинтересно. Их характеры - крайне сложные: с одной стороны они создают впечатление практически идеальных собеседников, но с другой - никто не знает, что у них на уме. Главная проблема Близнецов - это желание всегда быть первыми, при этом они готовы идти по головам, хотя и никогда не признают этого открыто. Чтобы не попасть в "лапы" Близнецам - старайтесь не подпускать их близко к себе. Иначе они могут скомпрометировать вас, даже не моргнув глазом.

ДЕВА

Девы всегда хотят быть в центре внимания, при этом они не готовы соблюдать какие-либо ограничения, идя на пути к своей цели. Несмотря на то, что представители знака Зодиака пытаются казаться правильными, но при этом рано или поздно настает время, когда им буквально "срывает крышу". В таких случаях Девы готовы на любые поступки, и даже не обращают внимания на оценки окружения. Если вы попадете под их прицел - мужайтесь и старайтесь выбраться из этой сети максимально быстро. В противном случае не стоит просто попадаться им на глаза, особенно,когда они разъяренные и злые.

ВОДОЛЕЙ

Это - самые коварные представители Зодиака. Они никогда не остановятся ни перед чем, чтобы добиться своей цели. Если для того, чтобы получить ожидаемое, им нужно соврать - они будуть лгать, не краснея. Если будет необходимо оговорить кого-то - непременно Водолеи это сделают, при чем так виртуозно, что жертва потом никак не "отмоется". Когда вы не водите дружбу с представителями этого знака, вам стоит избегать их, а лучше - обходить десятой дорогой. Только подружившись с этим знаком, другие смогут чувствовать себя комфортно рядом с ними.

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