Ни отдохнуть, ни секрет доверить: самые болтливые знаки Зодиака

Все мы порой требуем тишины и спокойствия. Казалось бы, довольно простое желание, чтобы просто никто не трогал лишний час, будь это дома или в рабочей обстановке. Но, как специально, рядом обязательно найдется человек с неиссякаемым желанием поговорить.

Другая ситуация - когда есть необходимость поделиться чем-то личным. Мы решаемся раскрыть перед тем или другим человеком душу, выкладываем все как на духу, однако не успеваем вернуться домой, как изложенная в беседе наша личная жизнь становится достоянием совершенно посторонних лиц. Любопытно, что "корень зла" обеих ситуаций можно отыскать, покопавшись в гороскопе, что и сделал OBOZREVATEL, отобрав для читателя тройку самых болтливых, любопытных и неосторожных знака Зодиака.

Фото: relationshipsreality.com

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы всегда найдут тему для беседы. Однако в данном случае это не позитивная черта, а наоборот. Этому знаку Зодиака без разницы, с кем делиться подробностями своей или чужой личной жизни, кому рассказать о проблемах, приключениях или, казалось бы, совершенно неважных для постороннего лица событиях дня. Стрельцы большие любители пошутить, но по-настоящему смешно получается нечасто. Им кажется, что они - душа компании, но, увы, куда более часто компания благодарна любому шансу взять короткий тайм-аут и отправить Стрельца за напитками, покупкам, чем угодно и куда угодно.

ВЕСЫ

Довольно часто представители этого знака Зодиака так увлекаются беседой, что и сами не замечают, как начинают выдавать все свои и не только свои секреты. Это, как правило, приводит к тому, что Весам просто перестают доверять. Именно поэтому астрологи рекомендуют обдумывать все, что вы собираетесь сказать.

ОВЕН

Время от времени чрезмерная болтовня Овнов быстро перетекает в безрассудный поток слов и мыслей. Представители этого знака часто прямо высказывают людям все, что они о них думают, при этом совершенно не задумываются о последствиях. Овны упрямые и самоуверенные, а поэтому, в случае необходимости, заговорят любого до потери самообладания.

Читайте также на OBOZREVATEL о тройке наиболее несносных знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают сложный характер, самовлюбленность, упертость, "нытье" и вечное недовольство.