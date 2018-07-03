Ни любви, ни жалости: самые жестокие знаки Зодиака

У каждого человека есть темная сторона характера. Кто-то очень вспыльчивый, другие - отличаются особой мстительностью. Однако наиболее опасной чертой является жестокость.

Во многом наш характер формируется и под влиянием звезд, ведь то, под каким знаком Зодиака вы родились, может рассказывать об особенностях нравов человека.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые жестокие, чтобы вы могли избежать опасности при встрече с ними.

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ВЕСЫ

Рейтинг самых жестоких знаков Зодиака возглавляют Весы. Они не только злобные, но и зачастую мстительные, подлые и совершенно не умеют жалеть людей. Весы также являются весьма двуличными, поэтому связи с ними могут быть особенно опасными. Никогда не переходите им дорогу - негативные последствия могут "догнать" вас даже спустя несколько лет. Такие характеристики знаков Зодиака, как жестокость и злость максимально соединились именно в Весах. Однако, если водить с ними дружбу - никакая опасность вам не грозит.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы - хладнокровные и резкие, и жестокость в определенной мере также им присущая. Представители этого знака Зодиака могут обидеть, публично унизить и буквально растоптать того, кто им не понравился. Однако самые жестокие и злые знаки Зодиака, а именно Стрельцы, также обладают и бесспорным положительным качеством - они честные и не будут строить подлянки за спиной. Если вы сумели довести их до ярости - месть непременно наступит, однако она будет открытой.

РЫБЫ

Представители этого знака Зодиака могут быть как самыми добрыми, так и бессердечными и жестокими. Все зависит от того, как они относятся к тому или иному человеку. Если их разозлить - они жестоко расправятся с вами, даже не моргнув глазом. Но если они испытывают симпатию к человеку - тогда никогда не дадут его в обиду. Отличительной чертой Рыб является то, что они могут действовать скрытно, то есть вы никогда не узнаете, что у них на уме в данный момент.

Ранее OBOZREVATEL составил список самых подлых знаков Зодиака, от которых стоит держаться подальше.