Невыносимый характер: самые вредные знаки Зодиака

Характер каждого из нас очень разный. Одни люди покладистые и готовы к компромиссам. Другие — самовольные, упрямые и неуступчивые.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые вредные.
Лев
Кайли Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Родилась: 10 августа 1997 года
Бороться с вредным и вспыльчивым характером Львов очень сложно. Совет "не провоцировать" в этом случае не подходит — если представители этого знака настроились на скандал, вас ничего не спасет. Также людей, рожденных под этим знаком Зодиака, лучше не предавать и не игнорировать их просьбы. Тогда и Львы будут ограничивать свою вредность в отношении вас.
Рак
Селена Гомес
Фото: instagram/selenagomez
Родилась: 22 июля 1992 года
Представители этого знака очень часто пакостят, но делают это непроизвольно. Просто потому, что было плохое настроение или кто-то на них косо посмотрел. Чтобы ограничить вредные действия Раков, нужно окружить их максимальной заботой и уважением, оградить их от принятия сложных решений, и не давать повода для сомнений.
Телец
Пенелопа Крус
Фото: instagram/penelopecruzoficial
Родилась: 28 апреля 1974 года
Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, обладают редкостным эгоизмом и считают, что все внимание должно быть приковано к ним. А если этого не происходит, они начинают впадать в бешенство. Также они могут обидеться без повода — вы даже не поймете, почему они перестали с вами общаться.
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