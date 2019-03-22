Невыносимый характер: самые вредные знаки Зодиака

Характер каждого из нас очень разный. Одни люди покладистые и готовы к компромиссам. Другие — самовольные, упрямые и неуступчивые.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые вредные.

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Бороться с вредным и вспыльчивым характером Львов очень сложно. Совет "не провоцировать" в этом случае не подходит — если представители этого знака настроились на скандал, вас ничего не спасет. Также людей, рожденных под этим знаком Зодиака, лучше не предавать и не игнорировать их просьбы. Тогда и Львы будут ограничивать свою вредность в отношении вас.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Представители этого знака очень часто пакостят, но делают это непроизвольно. Просто потому, что было плохое настроение или кто-то на них косо посмотрел. Чтобы ограничить вредные действия Раков, нужно окружить их максимальной заботой и уважением, оградить их от принятия сложных решений, и не давать повода для сомнений.

Телец

Пенелопа Крус Фото: instagram/penelopecruzoficial

Родилась: 28 апреля 1974 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, обладают редкостным эгоизмом и считают, что все внимание должно быть приковано к ним. А если этого не происходит, они начинают впадать в бешенство. Также они могут обидеться без повода — вы даже не поймете, почему они перестали с вами общаться.

Ранее OBOZREVATEL подготовил список из самых лицемерных знаков Зодиака, которых стоит остерегаться.

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