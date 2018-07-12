Невероятно, но факт: интимные секреты знаков Зодиака

Сексуальная жизнь во многом соприкасается не только с физическими показателями, но и с моральными факторами. От характера человека зависит то, как он ведет себя в постели и насколько легко войти с ним в интимную связь.

Астрологи, в свою очередь, считают, что личная жизнь человека также зависит и от того, под каким созвездием он родился. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать какие интимные секреты характерны для "весенних" знаков Зодиака: Овнов, Тельцов и Близнецов.

ОВЕН

Люди, рожденные под этим знаком, всегда берут ответственность на себя и знают, как позаботиться о себе самостоятельно. Это касается и интимной жизни, в чем и состоит типичное противоречие Овнов: не хочу ни к кому приклеиваться, но если кто-то теряет ко мне интерес - это уже слишком! Они никогда не позволят, чтобы партер доминировал над ними в постели. Поэтому в отношениях у них очень часто бывают проблемы с распределением власти. Знак Овна - это не только знак любви, но еще и знак вызова!

ТЕЛЕЦ

Иногда они могут проявлять себя как агрессивные и жестокие люди, но только в тех случаях, когда их действительно спровоцировали. В отношениях они ожидают, что партнер не будет злоупотреблять их лояльностью и преданностью и будет гасить их негативные эмоции. Тельцы не ревнивы, не любят суетиться, и не будут вам устраивать сцен из-за того, что вы на кого-то не так посмотрели. С другой стороны, хоть это и случается крайне редко, если Телец теряет самообладание, то это может быть очень опасно. Не злоупотребляйте!

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы - это когда в одном человеке умещается сразу несколько личностей. И все они разные. И все, соответственно, по-разному себя ведут, в зависимости от настроения. Строить “серьезные” отношения с Близнецами непросто: трудно понять, с кем имеешь дело, даже если уже долго встречаешься. Зато когда показываешь ее фотографии друзьям, то тем становится дико интересно: кажется, никого лучше у тебя и не было.

Близнецы - это еще и знак-эксперимент: они всегда готовы пробовать новые и расширять существующие горизонты. Единственное, что может убить отношения с людьми этого знака - однообразие.

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