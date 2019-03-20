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/Астрология

Нельзя верить! Самые лживые знаки Зодиака

10.7тЧитать материал на украинском

Привычка врать — не самое лучшее качество, которым обладает человек. Врут все, но кто-то это делает крайне редко, а кто-то лжет людям буквально на каждом шагу.

OBOZREVATEL составил список самых лживых знаков Зодиака.

Близнецы

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Фото: beztabu.net

Родилась: 4 июня 1975 года

Представители этого знака говорят одно, а думают совершенно другое. У них столько скрытых мотивов, что довериться Близнецам будет огромной ошибкой для каждого. Ведь получив доверие окружающих, они могут запросто начать ими манипулировать ради своей собственной выгоды.

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Вечные жертвы обмана: самые доверчивые знаки Зодиака

Скорпион

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Фото: www.lofficielrussia.ru

Родилась: 22 ноября 1984 года

Скорпионы умеют врать, в какой-то степени это даже можно называть их талантом. Они преподносят информацию так, что в нее верят абсолютно все. Кроме того, представители этого знака слишком легкомысленны. Поэтому, если они и обманывают людей, то делают это просто ради забавы, не преследуя никакого коварного умысла.

Телец

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Фото: Fishki.net

Родилась: 28 апреля 1974 года

Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, важно то, что о них думают окружающие. Поэтому они стараются всячески скрывать свои недостатки. Тельцам кажется, что благодаря вранью они будут выглядеть в глазах других людей чуть лучше, чем есть на самом деле.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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