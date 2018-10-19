Не виноватая я! Самые безответственные женщины по знаку Зодиака

Безответственность — это негативная черта характера, которая присущая многим людям, вне зависимости от их возраста и направления деятельности.

Зачастую в безответственности обвиняют именно женщин, так как они якобы более рассеяны и забывчивы. Конечно, пороки и слабости есть у всех, и это абсолютно нормально, но иногда такая черта способна усложнять жизнь не только самим ее "обладателям", но и окружающим.

OBOZREVATEL и астрологи составили список знаков Зодиака, которые являются самыми безответственными и нерассудительными.

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РАК

Женщины-Раки часто бывают "сами себе на уме". Они делают все, что хотят и как хотят, при этом совершенно забывая о общепринятых нормах поведения и уж тем более, чувствах других. В некоторых вопросах представительницы этого знака всегда преданы правилам и здравому смыслу, но таких можно насчитать единицы. Нередко они ветрены и непредсказуемы. Поэтому в тех делах, где требуется собранность и концентрация они часто являются полными профанами. Девушки-Раки очень любят давать обещания просто для того, чтобы поскорее скинуть груз переживаний по какому-то вопросу. Они просто забывают то, что обещали вам, потому что преследуют только собственные интересы. Таким образом положиться на Раков полностью - нельзя, разве что они увидят в этом выгоду для себя.

ВЕСЫ

Весы безответственны только тогда, когда они могут себе это позволить, но если такой момент наступает, то вы не дождетесь от них ни грамма желания что-либо делать. Если у вас есть знакомые представительницы этого знака, будьте готовы, что такие дамы обязательно в нужный момент проявят беспринципность и закроют глаза на обязанности. Помните, гороскоп совместимости также подчеркивает, что поступают они таким образом только потому, что им это позволяют. Этим людям не чуждо чувство ответственности, но Весы никогда не откажутся от возможности ничего не делать.

РЫБЫ

Рыбы безответственны, так как далеко не всегда знакомы с этим словом в полной мере. Если представительницы этого созвездия в детстве имели возможность ни о чем не думать, то отчасти этот "навык" останется у них и во взрослой жизни. Женщины-Рыбы зачастую бывают весьма хитрыми и изворотливыми лгуньями, потому что строят из себя невинных жертв, когда им говорят, что они не правы. Любовный гороскоп говорит, что они постоянно находят какие-нибудь отговорки своим промахам. Они не хотят работать, не хотят делать что-то по расписанию и обязательно будут перекладывать ответственность на других в любой удобной ситуации.

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