Не верьте! Самые лживые знаки Зодиака

Каждый раз, когда нам врут, мы думаем, что это случайность, хотя астрологи доказали - некоторые люди любят скрывать правду.

OBOZREVATEL составил список самых лживых знаков Зодиака.

Близнецы

Обманщики-Близнецы никогда не исправляются. Их двойственность проявляется во многих сферах жизни, тем более в коммуникации с другими людьми. Не стоит надеяться, что статус близкого человека позволит вам вывести Близнецов на чистую воду. Возможно, им наоборот нравится проверять свое влияние на друзьях и любимых. Вот если и они поверят, значит другим тоже будет легко соврать.

Перевоспитать Близнецов может только судьба - если они когда-то попадут в ситуацию, которая покажет всю опасность лжи - у них есть шанс "на выздоровление".

Козероги

Врать по мелочам - склонность к подобному обману кажется не такой уж порочной. Но дело в том, что Козероги способны собрать целую коллекцию подобных умалчиваний правды, несовпадений, преувеличений. Иногда такое поведение ничем не грозит, но бывают ситуации, когда это больно ударяет по дорогим людям.

Важно сразу сообщить Козерогу, что вы не любите увиливания и полутонов, возможно, они прислушаются. В любом случае, так вы проверите, насколько Козерог вам доверяет.

Лев

Самолюбие и стремление всем доказать свою идеальность заставили Львов скрывать от окружающих свое истинное лицо. В душе им бы хотелось быть понятными и любимыми, несмотря на изъяны, но имидж - все. Потому Львы врут так часто, как понадобится для поддержания своего образа.

Если найдется человек, который полюбит Льва не только за его слова, но и заглянет этому знаку Зодиака в душу, перевоспитает его своим добрым отношением - возможно, Лев откажется от своей гонки за совершенством.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.