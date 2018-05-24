Не угадаешь: самые непредсказуемые знаки Зодиака

Некоторые считают, что планирование - дело скучное, но и полное непонимание того, что будет зватра может создать серьезный психологический дискомфорт.

OBOZREVATEL составил список самых непредсказуемых знаков Зодиака.

Овен

Веселый нрав Овнов вполне может ввести вас в заблуждение. Мало того, что при помощи смеха они скрывают свои истинные эмоции, еще и радость и позитивное отношение к вам могут быть наигранными. В позитивных эмоциях Овнов нет ничего плохого, если они вас любят или вы хорошие друзья.

А вот своих врагов Овны могут с легкостью обыграть при помощи артистизма. Оппонент не сможет считать эмоции Овна и просто останется ни с чем.

Рак

Ракам часто ставят в упрек из неорганизованность. Опоздания, нечеткий график встреч - это очень может навредить имиджу на работе, а также здорово раздражать близких. Раки не хотят и не умеют налаживать отношения с временем. Им легче извиниться, чем заставлять себя меняться.

Из этого и вытекает их непредсказуемость. Они не специально переворачивают все с ног на голову - просто иногда не знают, как сделать правильно.

Скорпион

Вот, кто специально ведет себя непредсказуемо, так это Скорпионы. Они хотят казаться оригинальными, сильными, особенными. Их загадочность легко рассеивается, как только вы понимаете, что за всем стоит вранье или преувеличение.

Для того, чтобы не пострадать от непредсказуемости Скорпиона, надо критично оценивать разговоры и поступки этого знака Зодиака. Кто изучит Скорпиона, будет застрахован от ошибок.

Ранее OBOZREVATEL составил список самых доверчивых знаков Зодиака, которых легко обмануть или ввести в заблуждение.