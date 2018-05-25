Не стоит помогать: самые неблагодарные знаки Зодиака

Есть эгоисты, которые не оценят ваши добрые дела, потому на них не стоит тратить свое время.

OBOZREVATEL спросил астрологов о самых неблагодарных знаках Зодиака.

Весы

Весы смотрят на мир свысока и не считают, что должны кого-то благодарить за полученную помощь. У такого поведения могут быть разные причины. Первая - кто-то очень разочаровал представителя этого знака в прошлом и теперь он "меряет" всех людей по одному примеру. Вторая - Весы рассматривают других людей просто как средство достижения цели, а все заслуги приписывают себе, как организаторам самого "проекта".

Самое сложное - соблюдать спокойствие, наблюдая за безэмоциональностью и уверенностью Весов в своей правоте. А вот если вы не борец за справедливость, вполне сможете общаться с Весами.

Лев

Любовь к самим себе творит страшные вещи. Львы забывают о самых близких и любимых людях, как только все проблемы решены и им не нужна помощь. Зато, поверьте, в сложной ситуации представители этого знака будут долго и упорно добиваться контакта с вами.

Поставить Льва на место может только обоснованная критика со стороны "пострадавшего". Да, он позлится, но со временем поймет, что был не совсем прав. А пока вы не добились от Льва реакции на его же плохие поступки, ограничьте общение.

Козерог

Стремление разузнать все о жизни других - это не всегда искреннее внимание. Козерог добывает такую информацию для того, чтобы потом использовать в своих целях. Расскажите Козерогу секрет - и считайте, что сделали промах. Даже если он не расскажет кому-то тайну, то обязательно найдет способ распорядиться информацией в будущем.

Самое главное в общение с Козерогами - осторожность и расчетливость. А еще разделяйте дружеские и любые другие отношения - рабочие, любовные - это сэкономит вам много нервов.

Ранее OBOZREVATEL составил список самых доверчивых знаков Зодиака, которых легко обмануть или ввести в заблуждение.