Не скажут "люблю": самые черствые знаки Зодиака

Периодически всем нам встречаются люди, лишенные чуткости, не отзывчивые на чужие переживания. Возможно, к такому состоянию их привели жизненные обстоятельства, а может, они просто такими родились.

OBOZREVATEL предлагает узнать, каким знакам Зодиака чаще всего приписывают черствость, упрямость, неспособность сочувствовать и даже прощать.

Дева

Блейк Лайвли Фото: SNCMedia

Родилась: 25 августа 1987 года

Любое проявление любовных чувств в своей адрес Девы воспринимают как должное. Ведь их должны все любить, а они — не обязательно. К сожалению, представителей этого знака мало беспокоит открытость партнера, поскольку сами они закрыты на все замки. Надеяться на то, что со временем их чувства пробудятся — абсолютно бессмысленно. Девы никогда не поменяются. Они любят только себя и точка.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Представители этого знака кажутся открытыми и эмоциональными людьми. Но они поверхностные и непостоянные, что делает их черствыми. Раков не интересуют проблемы других людей, они всегда увлечены собой и своей болтовней. Также представители этого знака не умеют дружить: они быстро сходятся с людьми, и в то же время легко могут плюнуть им в душу. Ведь все отношения они воспринимают как игру.

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenne

Родилась: 10 августа 1997 года

Львы входят в число наиболее душевно черствых знаков Зодиака. Они довольно самовлюбленные, излишне самоуверенны, часто пренебрежительно относятся к чужому мнению. Представители этого знака редко верят в дружеские или романтические чувства. Они очень ревнивы и буквально любую привязанность воспринимают, как проявление слабости. Также отношения Львы предпочитают строить не на любви, а на взаимной выгоде.

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